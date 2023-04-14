Росія обстріляла Слов'янськ: кількість загиблих стрімко зростає, багато людей під завалами

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Донецька ОВА

14 квітня росіяни обстріляли Слов'янськ, внаслідок чого щонайменше п'ять людей загинули і 15 були поранені. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Спочатку влада повідомляла про одного загиблого та шістьох поранених.

Після 19 години речниця голови офісу президента Дарина Зарівна повідомила, що з-під завалів дістали дитину, але вона померла дорогою до лікарні.

За словами Кириленка, близько 16 години росіяни здійснили ракетний обстріл міста, завдавши одразу кількох ударів по житлових кварталах. За попередньою інформацією, вони використали ракети С-300.

Внаслідок обстрілу пошкодили п'ять багатоповерхівок і п'ять приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і три автівки.

Автор фото, Кириленко

Автор фото, Донецька ОВА

За словами Кириленка, є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, зокрема одна дитина. Саме вона могла згодом померти дорогою до лікарні.

Рятувальна операція триває, на місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.

Обстріл Слов'янська прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти жорстоко обстріляли місто. Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе", - написав президент і додав, що "за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність".