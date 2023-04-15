Жінка провела 500 днів у печері. Навіщо і що вона там робила

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Іспанська спортсменка-екстремалка вийшла з печери, де вона провела 500 днів без контактів з людьми. Це може бути світовий рекорд.

Коли Беатріс Фламіні увійшла до печери в Гранаді, Росія ще не вторглася в Україну, а світ все ще перебував у полоні пандемії Covid.

Це було частиною експерименту, за яким уважно спостерігали вчені.

"Я все ще застрягла на 21 листопада 2021 року. Я нічого не знаю про світ", - сказала вона після виходу з печери.

50-річна Фламіні увійшла в печеру у віці 48 років. Там, на глибині 70 метрів, вона робила фізичні вправи, малювала та в'язала вовняні шапки. За словами її команди підтримки, вона прочитала 60 книг і випила 1000 літрів води.

За нею стежила група психологів, дослідників, спелеологів - фахівців з вивчення печер - але ніхто з експертів не виходив з нею на контакт.

Іспанський канал TVE показав кадри, на яких вона вилазить з печери, посміхається та обіймає свою команду.

Спортсменка назвала своє перебування у печері "чудовим, неперевершеним досвідом".

"Я мовчала півтора року, ні з ким не розмовляла, крім самої себе", - сказала вона, коли журналісти вимагали від неї подробиць.

"Я втрачаю рівновагу, тому мене тримають. Якщо ви дозволите, я б хотіла прийняти душ - я півтора року не торкалася води - скоро побачимось. Ви не проти?"

Автор фото, EPA Підпис до фото, Flamini's team say she has broken a world record for longest time spent in a cave

Пізніше Фламіні розповіла журналістам, що втратила відчуття часу приблизно через два місяці перебування у печері.

"Був момент, коли мені довелося перестати рахувати дні", - сказала вона й додала, що, на її думку, вона була в печері "десь 160-170 днів".

За її словами, один із найважчих моментів настав, коли в печеру налетіло багато мух, які повністю її обліпили.

Спортсменка також розповіла, що мала "слухові галюцинації".

"Ти мовчиш, а мозок вигадує", - сказала вона.

Під час цього експерименту експерти вивчали вплив соціальної ізоляції та екстремальної тимчасової дезорієнтації на сприйняття часу людьми.

Команда підтримки Фламіні заявила, що вона побила світовий рекорд за тривалістю перебування в печері, але Книга рекордів Гіннеса не підтвердила, чи існує взагалі рекорд добровільного перебування у печері.