Американця у в'язниці "з'їли живцем блощиці". Як таке могло статися

Брендон Дренон

BBC News, Вашингтон

53 хвилин(и) тому

Автор фото, The Harper Law Firm Підпис до фото, Адвокат сім'ї Томпсона оприлюднив фотографії, на яких показані умови в камері на момент його смерті

Чоловіка, який помер у камері в'язниці в Атланті, "з'їли живцем комахи та постільні блощиці", стверджує адвокат його родини.

Лашона Томпсона ув'язнили за дрібне правопорушення і помістили у психіатричне відділення в'язниці округу Фултон після того, як чиновники визнали його психічно хворим.

Адвокат його родини Майкл Д. Гарпер опублікував фотографії, на яких тіло Томпсона кишить комахами.

Він закликав розпочати кримінальне розслідування та заявив журналістам, що позов очікує розгляду.

"Містера Томпсона знайшли мертвим у брудній тюремній камері після того, як його з'їли живцем комахи та постільні блощиці, - йдеться у заяві Гарпера. - Тюремна камера, в якій сидів містер Томпсон, не була придатною навіть для хворої тварини. Він на це не заслуговував".

Відповідно до звіту судово-медичної експертизи округу Фултон, 19 вересня, через три місяці після арешту, Томпсона виявили непритомним у його тюремній камері й оголосили мертвим після невдалих спроб місцевої поліції та медичного персоналу реанімувати його, повідомляє USA Today.

За словами адвоката, записи з в'язниці свідчать, що тюремні охоронці та медичний персонал помітили погіршення стану Томпсона, але нічого не зробили, щоб надати йому допомогу, повідомила CBS News.

У звіті судово-медичного експерта йдеться, що в його камері в психіатричному відділенні було "серйозне зараження постільними блощицями, але вказано, що на тілі пана Томпсона немає явних ознак травми.

У звіті причина смерті вказана як невстановлена.

Як постільні блощиці можуть убити?

Фотографії, опубліковані адвокатом, демонструють жахливу картину - на них обличчя та тіло Томпсона вкриті комахами.

Умови у тюремній камері, як видно на фото, "жахливі", каже Майкл Поттер, ентомолог з Університету Кентуккі, який спеціалізується на постільних блощицях.

"Я мав справу з постільними блощицями понад 20 років, - каже Поттер BBC. - Я ніколи не бачив нічого подібного, якщо це насправді те, що я бачу".

Укуси постільних блощиць зазвичай не є смертельними, але в деяких рідкісних випадках, за словами Поттера, тривале перебування під впливом великої кількості блощиць може спричинити серйозну анемію, яка може бути летальною, якщо її не лікувати.

"Постільні блощиці харчуються кров'ю, і дуже велика кількість блощиць споживає дуже велику кількість крові", - каже спеціаліст. В інших екстремальних випадках, додає він, жертви можуть мати алергічну реакцію та анафілактичний шок, який також може бути смертельним.

Округ починає розслідування

"Не секрет, що занедбаний стан закладу, який дедалі погіршується, надзвичайно ускладнює забезпечення чистого, доглянутого та здорового середовища для всіх ув'язнених і персоналу", - йдеться в заяві офісу шерифа округу Фултон.

Офіс, який керує в'язницею, оголосив про повне розслідування обставин смерті Томпсона. Крім того, у заяві йдеться, що вони негайно витратили 500 000 доларів "на боротьбу з нашестям постільних блощиць, вошей та інших паразитів у в'язниці округу Фултон".

Згідно із заявою, в'язниця також оновила безпекові заходи з метою покращення санітарних умов.

"Розслідування, що триває, вивчає деталі щодо наданої медичної допомоги та остаточно визначить, чи є підстави для висунення кримінальних звинувачень у цій справі", - йдеться у повідомленні.