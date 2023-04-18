Ведмедиця загризла хлопця просто під час пробіжки. Суд вирішить, чи вбивати тварину
В Італії спіймали ведмедицю, яка два тижні тому напала на бігуна неподалік невеликого міста Кальдес в альпійському регіоні країни Трентіно-Альто-Адідже.
Тіло 26-річного Андреа Папі зі слідами нападу тварини виявили 6 квітня у лісосмузі. Його смерть вразила місцевих жителів, які вимагають від влади убезпечити їх.
Спочатку влада провінції Тренто видала ордер на ліквідацію тварини на місці. За їхніми даними, саме ця ведмедиця в минулому вже здійснила два напади.
Але після втручання активістів-екологів суд скасував ордер.
Спіймати тварину вдалося після того, як собаки єгерів узяли слід у горах Доломіті ді Брента - у тій самій провінції, де стався напад, але досить далеко від місця інциденту.
Ведмедицю, позначену в реєстрі обліку диких тварин як JJ4, доставили до спеціального центру. Її подальша доля поки що не вирішена.
На 11 травня призначені повторні слухання у суді, на яких вирішуватимуть долю JJ4. Влада Тренто наполягає, що її необхідно приспати з огляду на її історію.
Місцеві жителі теж вважають, що їхні життя мають бути у пріоритеті.
Популяцію ведмедів у цій частині Італії почали відновлювати близько 20 років тому, завізши тварин з-за кордону. Програму фінансував Євросоюз.
Наприклад, батьків JJ4 привезли зі Словенії.
Відтоді в регіоні постійно виникають суперечки між місцевими жителями та захисниками довкілля.
Ведмеді в Італії захищені законом про охорону природи, і до 2021 їхня популяція становила близько 100 особин.
Служби спостереження за дикою природою ведуть облік кожної тварини.
Однак останніми роками їхня поведінка стала більш непередбачуваною та агресивною.
Наприклад, у тому самому центрі тимчасового утримання, куди привезли JJ4, міститься ведмідь, відомий як M49.
Він двічі виходив з території національного парку. Вперше він випав із поля зору зоологів на 10 місяців. Його вдалося повернути, але після повторної втечі його доставили до центру під постійне спостереження.