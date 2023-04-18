Ведмедиця загризла хлопця просто під час пробіжки. Суд вирішить, чи вбивати тварину

1 година тому

Автор фото, Francesco Riccardo Iacomino Підпис до фото, Популяція ведмедів у північних районах Італії останніми роками різко збільшилася

В Італії спіймали ведмедицю, яка два тижні тому напала на бігуна неподалік невеликого міста Кальдес в альпійському регіоні країни Трентіно-Альто-Адідже.

Тіло 26-річного Андреа Папі зі слідами нападу тварини виявили 6 квітня у лісосмузі. Його смерть вразила місцевих жителів, які вимагають від влади убезпечити їх.

Спочатку влада провінції Тренто видала ордер на ліквідацію тварини на місці. За їхніми даними, саме ця ведмедиця в минулому вже здійснила два напади.

Але після втручання активістів-екологів суд скасував ордер.

Спіймати тварину вдалося після того, як собаки єгерів узяли слід у горах Доломіті ді Брента - у тій самій провінції, де стався напад, але досить далеко від місця інциденту.

Ведмедицю, позначену в реєстрі обліку диких тварин як JJ4, доставили до спеціального центру. Її подальша доля поки що не вирішена.

На 11 травня призначені повторні слухання у суді, на яких вирішуватимуть долю JJ4. Влада Тренто наполягає, що її необхідно приспати з огляду на її історію.

Місцеві жителі теж вважають, що їхні життя мають бути у пріоритеті.

Автор фото, PROVINCE OF TRENTINO Підпис до фото, Спіймати тварину вдалося вночі, завдяки собакам єгерів

Популяцію ведмедів у цій частині Італії почали відновлювати близько 20 років тому, завізши тварин з-за кордону. Програму фінансував Євросоюз.

Наприклад, батьків JJ4 привезли зі Словенії.

Відтоді в регіоні постійно виникають суперечки між місцевими жителями та захисниками довкілля.

Ведмеді в Італії захищені законом про охорону природи, і до 2021 їхня популяція становила близько 100 особин.

Служби спостереження за дикою природою ведуть облік кожної тварини.

Однак останніми роками їхня поведінка стала більш непередбачуваною та агресивною.

Наприклад, у тому самому центрі тимчасового утримання, куди привезли JJ4, міститься ведмідь, відомий як M49.