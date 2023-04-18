На Донбасі загинув ексдепутат Ради Олег Барна

41 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

17 квітня під час бойових дій на фронті загинув колишній депутат Верховної Ради Олег Барна. Про це 18 квітня повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Загибель Барни підтвердила його колишня колега по фракції "Європейської солідарності" в Раді Ірина Геращенко.

"Олег загинув на Донбасі. Він служив в піхоті. Не елітних військах, а в найважчих і найважливіших", - написала вона у фейсбуці.

"Майданівець, добровольцем пішов на фронт в 2014, потім "перерва" в ВР, де він відчайдушно відстоював правду, як він її розумів. Альтруїст, він був велика дитина, дуже щирий в своїй любові і ненависті. Дуже любив батьків, дружину, дітей, брата, друзів. І Україну! Понад усе", - додала Геращенко.

18 квітня у Олега Барни був день народження.

Автор фото, Facebook Олега Барни

Барна служив сержантом у 68 окремій Єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша.

Олег Барна народився на Тернопільщині, був учителем.

У 1990 році брав участь у студентському голодуванні в Києві, відомому як "Революція на граніті".

У 2000-х брав участь у акціях "Україна без Кучми".

Барна був активним учасником Євромайдану, у лютому 2014 року під час протистоянь із силовиками в Маріїнському парку отримав поранення.

У липні 2014 року він добровольцем пішов у зону АТО, де командував мінометним розрахунком.

У жовтні того ж року був обраний до парламенту від "Блоку Петра Порошенка".

Автор фото, УНІАН

Барна зокрема запам'ятався тим, що в грудні 2015 року під час виступу прем'єра Яценюка в Раді підійшовши до нього з букетом і запропонував покинути трибуну. Після відмови - намагався винести прем'єра з трибуни.

Як депутат він виступав проти продажу сільськогосподарських земель та приватизацію стратегічних галузей. Підтримував заборону публічних маршів, пов'язаних із сексуальною орієнтацією.

Також обстоював передачу Почаївської та Києво-Печерської лавр Православній церкві України.