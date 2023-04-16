Бої у Судані: зіткнення двох генералів, "Вагнер", десятки загиблих і застряглі українці

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Полум'я в аеропорту Хартума, де перебувають два літаки української авіакомпанії SkyUp. Компанія в суботу повідомила, що стан одного літака встановити неможливо

Внаслідок боїв між армією Судану та парамілітарними Силами швидкої підтримки (RSF), які розгорнулися у суботу в столиці країни Хартумі та інших ключових містах, загинуло щонайменше 56 цивільних та сотні дістали поранень.

Під час боїв застосовувалася військова авіація, яка, за словами представників армії, використовується для ударів по базам RSF. У містах Омдурман та Бахрі зранку в неділю чути роботу артилерії, а головному портовому місті Порт Судан свідки повідомили про стрілянину.

За даними The Africa Report, Сили швидкої підтримки спільно з російською ПВК "Вагнер" контролюють деякі золоті копальні країни, а їхній керівник генерал Хемедті напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну відвідав Росію і підтримав її право "захищати своїх людей". Суданське золото під час війни вивозилося в Росію.

Під час боїв у суботу повідомлялося, що в аеропорту Хартума загорівся літак української авіакомпанії SkyUp. В авіакомпанії повідомили, що у Хартумі перебуває два літаки, які виконували рейси з Судану до Єгипту та Саудівської Аравії. Стан одного літака наразі встановити не можливо, але всі 36 співробітників авіакомпанії перебувають у безпечному місці.

"Наше головне завдання зараз — організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами", - повідомили в SkyUp.

МЗС України у суботу спростувало інформацію про нібито захоплення українців у заручники в Судані.

Причини конфлікту, який охопив Судан, пояснює журналістка BBC Monitoring Беверлі Очієнг.

Битва за контроль над Суданом

Беверлі Очіенг

BBC Monitoring, Найробі

Бої, що спалахнули в столиці Судану Хартумі та в інших місцях країни, є прямим результатом жорстокої боротьби за владу всередині військового керівництва країни.

У ключових стратегічних місцях по всій столиці відбуваються зіткнення, у яких протистоять члени воєнізованих формувань Сил швидкої підтримки (RSF) та солдати суданської армії.

Ось що вам потрібно знати.

Яка передісторія бойових дій?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан керує Суданом фактично з 2019 року, коли від влади усунули президента Омара аль-Башира (1989-2019)

Після державного перевороту в жовтні 2021 року Суданом керує рада генералів, і в центрі суперечки двоє військових.

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, який є головою збройних сил і фактично керівником країни.

І його заступник і лідер RSF генерал Мохамед Хамдан Дагало, більш відомий як Хемедті.

Вони не дійшли згоди щодо напрямку, у якому має рухатися країна, і пропонованого переходу до цивільного правління.

Одну з головних суперечок викликали плани включити 100 000 бійців RSF до армії та питання, хто очолить нові збройні сили.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Rivalry between Gen Mohamed Hamdan Dagalo (pictured) and Gen Abdel Fattah al-Burhan is at the heart of the problem

Чому все почалося в суботу?

Насильство сталося після кількох днів напруги, коли бійців RSF передислокували по всій країні, що армія розцінила як загрозу.

Була певна надія, що переговори зможуть вирішити ситуацію, але вони так і не відбулися.

Незрозуміло, хто зробив перший постріл у суботу вранці, але є побоювання, що це погіршить і без того нестабільну ситуацію.

Дипломати закликали обидві сторони припинити вогонь.

Що з себе представляють Сили швидкої підтримки?

Сили швидкої підтримки (RSF) сформували в 2013 році. Вони мають корені у сумнозвісному ополченні Джанджавід, яке проводило жорстокі операції проти повстанців у Дарфурі.

Відтоді генерал Дагало створив могутню силу, яка втрутилася в конфлікти в Ємені та Лівії та контролює деякі золоті копальні Судану.

Суперництво між генералом Мохамедом Хамданом Дагало (на фото) та генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом є причиною протистояння.

Сили швидкої підтримки (RSF) також звинувачують у порушеннях прав людини, включаючи вбивство понад 120 протестувальників в червні 2019 року.

Така потужна сила поза межами армії розглядалася як джерело нестабільності в країні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Військові на вулицях Хартума

Чому керують військові?

Ці бої є останнім епізодом спалахів напруженості, які виникли після усунення влади багаторічного президента Омара аль-Башира в 2019 році.

Тоді відбувалися масові вуличні протести, які закликали покласти край його майже тридцятирічному правлінню, і армія влаштувала переворот, щоб позбутися його.

Але цивільне населення продовжувало вимагати участі в плані переходу до демократичного правління.

Потім утворився спільний військово-цивільний уряд, але військові повалили його внаслідок чергового державного перевороту в жовтні 2021 року.

Відтоді суперництво між генералом Бурханом і генералом Дагало посилилося.

Рамкову угоду про повернення влади в руки цивільних погодили в грудні минулого року, але переговори щодо завершення деталей провалилися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У суботу військова авіація завдала ударів по базах Сил швидкої підтримки

Що може статися зараз?

Якщо бої триватимуть, це може ще більше роздробити країну та посилити політичну турбулентність.

Дипломати, які зіграли вирішальну роль у спробі спонукати до повернення цивільного правління, відчайдушно намагатимуться знайти спосіб змусити двох генералів піти на перемовини.