Великий Великодній обмін. Кого повернула Україна

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Координаційний штаб

Україна повернула з полону 130 захисників України. Про це повідомив у телеграм керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших - найвища цінність для нас", - відзначив він.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 48 зі 130 повернутих захисників раніше вважалися безвісти зниклими.

Додому повертаються 92 військовослужбовця Збройних Сил України, 20 тероборонців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників Військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту. Усі вони - рядові або сержанти.

Автор фото, Офіс президента

Автор фото, Офіс президента

"Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також на Запоріжжі, Херсонщині, Луганщині. Частина з урятованих мають поранення, числені контузії та втрачені кінцівки", - відзначають в штабі.

Там також підсумували, що за останній тиждень вдалося повернути додому 230 захисників.