Польща та Угорщина запровадили тимчасову заборону на імпорт українського зерна

9 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, У квітні польські фермери почали протести проти постачання українського зерна. Згодом протести проти українського зерна спалахнули також в Румунії та Болгарії

Уряди Польщі та Угорщини ухвалили рішення тимчасово заборонити імпорт зерна та низки інших продовольчих товарів з України з метою захисту власного сільськогосподарського сектору.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке забороняє ввезення в Польщу зернових та десятків інших харчових продуктів, які я не можу перерахувати, але всі вони вказані у додатку до постанови", - заявив під бурхливі оплески на партійному з'їзді голова керівної партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський.

Політик наголосив, що Польща залишається незмінним другом та союзником України і продовжить повністю підтримувати її, однак у завдання керівництва кожної держави входить насамперед захист інтересів її громадян.

Після того, як Росія розпочала вторгнення в Україну та заблокувала її чорноморські порти, виникли побоювання, що традиційні ринки, які отримували українське зерно, не знайдуть йому заміни. Найбільш гостро ця проблема стосується країн Африки.

У підсумку керівництво Євросоюзу переконало Польщу виступити головним наземним перевалочним хабом для українського зерна, щоб доставляти продовольство суходолом через її територію. Зерно також експортують через Румунію.

Однак замість реекспорту до Єгипту та інших країн польські компанії самі почали скуповувати дешеве українське зерно, що призвело до суттєвого зменшення ціни на цей товар і викликало гнів місцевих фермерів, яких це насамперед вдарило по кишені.

Партія "Право і справедливість" (PiS) традиційно спирається на фермерів і напередодні загальних виборів уряд вирішив піти їм назустріч і ухвалив ухвалу про заборону імпорту українських сільгосппродуктів, від зернових до меду. За даними влади України, під заборону, зокрема, потрапив і транзит української продукції.

Пізніше у суботу уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що також забороняє постачання українського зерна, оскільки ситуація, що існує, загрожує місцевим фермерам. Як пише агентство Reuters, Будапешт не уточнив, коли саме вводиться заборона, проте її дія має закінчитися наприкінці червня.

Раніше, 13 квітня уряд Словаччини заборонив переробку та продаж українського зерна, після того, як в одній з партій виявили пестицид.

Україна незадоволена

Качинський під час виступу сказав, що Польща вже повідомила Україну про своє рішення заборонити імпорт українських харчових продуктів, але будь-якої миті готова сісти за стіл перемовин з українськими колегами, щоб обговорити зернове питання.

У суботу українське міністерство аграрної політики повідомило, що рішення влади Польщі суперечить раніше досягнутим домовленостям, згідно з якими до 7 липня Київ мав постачати через Польщу пшеницю, кукурудзу, соняшник та ріпак лише транзитом.

"Ми розуміємо, що у польських фермерів склалася важка ситуація, але наголошуємо, що у найскладнішому становищі перебувають фермери України, - йдеться у заяві відомства. - Саме на території України йде війна, саме українські фермери зазнають колосальних збитків від війни Росії проти України, і саме українські фермери гинуть на своїх полях від російських мін".

Український міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський висловив сподівання на те, що Польща та Україна проведуть перемовини щодо зерна вже у понеділок, 17 квітня.

"У нас є надія досягти угоди з урахуванням тих тісних, близьких та сильних відносин, які ми маємо, особливо останнім часом", - цитує агентство УНІАН інтерв'ю міністра українському телебаченню.

Як передає "Укрінформ", Сольський раніше повідомляв, що з України до Польщі щомісяця постачалося від 500 тис. до 700 тис. тонн різної сільськогосподарської продукції, зокрема зерно, олія, цукор, яйця, м'ясо та інші продукти.

Проте значна частина цього обсягу йде транзитом до інших країн, зазначив міністр. За словами Сольського, близько 150-200 тис. тонн української сільськогосподарської продукції продавали безпосередньо у Польщі.

На початку квітня Україна погодилася тимчасово зупинити імпорт до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до нового сезону.

Польща залишається одним із головних союзників України. Сусідня країна прийняла найбільшу кількість українських біженців, а також є одним із лідерів за обсягами відправлених Києву озброєнь та боєприпасів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Польські фермери протестують проти поставок українського зерна

Зернова угода

З липня 2022 року Київ також продовжує експорт свого зерна через свої морські порти відповідно до "зернової угоди", укладеної у Стамбулі за участю ООН, Росії, Туреччини та України.

Москва неодноразово висловлювала невдоволення тим, як працює угода та стверджувала, що російська частина угоди не виконується. За словами керівника МЗС Росії Сергія Лаврова, Росія розмірковує про необхідність зернової угоди взагалі, якщо не буде зрушень у знятті перешкод експорту добрив та продовольства.

У березні Росія заявила, що продовжить угоду ще на 60 днів - до 18 травня, попри те, що ООН, Україна та Туреччина наполягають на повторному продовженні на 120 днів.