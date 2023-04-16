У Великодню ніч росіяни вбили у Снігурівці двох підлітків. Поряд з тілами лежав кошик з паскою

1 година тому

Автор фото, Миколаївська обласна прокуратура

У Великодню ніч російські війська здійснили ракетний обстріл Снігурівки на Миколаївщині, внаслідок якого загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Про це повідомляє у фейсбуці Миколаївська обласна прокуратура.

Поряд з тілами лежав кошик з паскою та яйцями.

За даними слідства, вночі о 2:10 російські війська обстріляли містечко 10 ракетами С-300. Руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України)", - повідомляють в прокуратурі.

Автор фото, Миколаївська обласна прокуратура Підпис до фото, Наслідки обстрілу Снігурівки

У Великодню ніч росіяни також обстріляли церкву у передмісті Запоріжжя. На опублікованій ДСНС фотографії помітно лише руїни будівлі та вцілілу ікону.

На Великдень російські війська також здійнили обстріл з важкої артилерії церкви у Нікополі, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, поранені двоє людей - 57-річний чоловік перебуває на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка госпіталізована.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджені п'ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач, знищена одна господарча споруда.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Обстріляна російськими військовими церква у передмісті Запоріжжя