У Великодню ніч росіяни вбили у Снігурівці двох підлітків. Поряд з тілами лежав кошик з паскою
У Великодню ніч російські війська здійснили ракетний обстріл Снігурівки на Миколаївщині, внаслідок якого загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Про це повідомляє у фейсбуці Миколаївська обласна прокуратура.
Поряд з тілами лежав кошик з паскою та яйцями.
За даними слідства, вночі о 2:10 російські війська обстріляли містечко 10 ракетами С-300. Руйнувань зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України)", - повідомляють в прокуратурі.
У Великодню ніч росіяни також обстріляли церкву у передмісті Запоріжжя. На опублікованій ДСНС фотографії помітно лише руїни будівлі та вцілілу ікону.
На Великдень російські війська також здійнили обстріл з важкої артилерії церкви у Нікополі, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, поранені двоє людей - 57-річний чоловік перебуває на амбулаторному лікуванні, 38-річна жінка госпіталізована.
Внаслідок російського обстрілу пошкоджені п'ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач, знищена одна господарча споруда.
14 квітня російські війська обстріляли житловий будинок у Слов'янську Донецької області. 12 людей загинули, 34 отримали поранення, пошуки ще трьох тривають.