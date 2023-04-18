Бразилія "папужить російську й китайську пропаганду" про війну в Україні – США

Джордж Райт

BBC News

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває з візитом у Бразилії

Вашингтон виступив із різкою критикою на адресу президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілви, який звинуватив США у заохоченні війни в Україні.

Коментарі Лули да Сільви пролунали після його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. У лютому Китай оприлюднив свій "мирний план" щодо війни в Україні, який, однак, не містить прямого заклику до Росії залишити українські території.

Білий дім заявив, що бразильський лідер "папужить слідом за російською і китайською пропагандою".

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США, сказав, що коментарі Лули "є просто помилковими".

Кірбі побачив у словах бразильського президента закид у тому, що Сполучені Штати та Європа якимось чином не зацікавлені у мирі або що вони поділяють відповідальність за війну.

Кірбі підкреслив, що Вашингтон не має "жодних заперечень проти будь-якої країни, яка хоче спробувати покласти край війні".

"Очевидно, що ми хочемо, щоб війна закінчилася, - сказав американський посадовець. - Це може статися прямо зараз, сьогодні, якщо Путін припинить напад на Україну і виведе свої війська".

Кірбі додав: "Останні коментарі Бразилії про те, що Україна повинна розглянути можливість офіційної передачі Криму як мирної поступки, є просто помилковими, особливо для такої країни, як Бразилія, яка голосувала за підтримку принципів суверенітету і територіальної цілісності".

У відповідь міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієра сказав: "Я не знаю, як і чому він дійшов такого висновку, але я абсолютно не згоден".

У понеділок Вієра зустрічався зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Мауро Вієра сказав журналістам після зустрічі, що він підтвердив намір Бразилії сформувати групу країн для мирних переговорів в Україні та знову заявив, що Бразилія виступає за припинення вогню та проти односторонніх санкцій.