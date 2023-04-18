У США чоловік застрелив дівчину, яка помилково повернула до його дому

Джордж Райт

BBC News

29 хвилин(и) тому

Автор фото, GoFundMe Підпис до фото, Кейлін Гілліс була в авто з трьома друзями, коли її вбили

Американця звинуватили у вбивстві дівчини, яка була в автівці, що помилково в'їхала на його під'їзну доріжку.

Інцидент трапився у штаті Нью-Йорк.

За словами поліції, 20-річна Кейлін Гілліс та троє її друзів заблукали й випадково в'їхали на під'їзну доріжку будинку Кевіна Монахана у містечку Хеврон.

Усвідомивши свою помилку, вони, за словами влади, розвернулися, але в цей час з будинку вийшов 65-річний Кевін Монахан і зробив щонайменше два постріли по машині.

Одна з куль влучила у Кейлін Гілліс.

"Дуже сумний випадок. Молоді люди шукали домівку друга й опинилися біля будинку цієї людини, яка вирішила вийти з вогнепальною зброєю", - заявив на пресконференції шериф округу Вашингтон Джеффрі Мерфі.

Дороги там погано освітлені вночі. За словами Мерфі, ніхто з групи не виходив з автівки й не намагався проникнути до будинку Монахана.

"Цілком очевидно, що жодної загрози від автівки не було, - сказав шериф Мерфі. - У пана Монахана не було причин відчувати загрозу".

Група проїхала близько 10 кілометрів до сусіднього міста, перш ніж додзвонитися до служби екстреної допомоги, але врятувати Кейлін Гілліс не вдалося. Медики констатували її смерть.

Монахан "не співпрацював зі слідством і відмовився залишити своє місце проживання, щоб поговорити з поліцією", йдеться у повідомленні офісу шерифа.

Ще одному домовласнику в американському штаті Міссурі нещодавно висунули обвинувачення у стрільбі по підлітку, який подзвонив не в ті двері, коли забирав своїх молодших братів.