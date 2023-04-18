"Спецтур автора масових вбивств". Як Україна реагує на візит Путіна на Херсонщину і Луганщину

11 хвилин(и) тому

Автор фото, kremlin.ru

У Кремлі стверджують, що президент Росії Володимир Путін відвідав окуповані території Херсонської та Луганської областей України.

За даними російських ЗМІ, Путін побував у штабі угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямку та штабі росгвардії "Схід" на Луганщині.

Час поїздки не уточнюється. Перше повідомлення про це з'явилося на сайті Кремля о 7:15 ранку за Москвою.

На відеокадрах - світлий час доби, Путін виходить з вертольота Мі-8, далі кортеж із джипів в'їжджає до міста Генічеськ, яке стало центром окупованої частини Херсонщини.

Коли Путін виходить з джипа, його вітає командувач угрупування "Дніпро" Олег Макаревич. Він відразу повідомляє, що його угруповання "займає оборону відповідно до розпорядження".

Окрім генерал-полковника Макаревича, на відео присутній командувач Повітряно-десантних військ генерал-полковник Михайло Теплинський. Напередодні американські військові експерти та британська розвідка повідомляли, що Теплинський повернувся на фронт після імовірного усунення у січні (за їхніми даними, для посилення наступу на Бахмут у Донецькій області).

Путін щедро сипав компліментами на адресу генерал-полковника Теплинського, звертаючись до нього на нараді у штабі "Дніпра", випливає з кадрів, показаних телеканалом "Росія-24": "Знаю, що за дорученням начальника генерального штабу та міністра оборони він був досить довго на передній лінії, зробив доповідь дуже докладну. Міністерство оборони і генштаб дуже високо його оцінили".

Ще на одному відео з'являється генерал-полковник Олександр Лапін, про відкликання якого з фронту та призначення начальником головного штабу сухопутних військ ЗМІ повідомляли у січні.

Автор фото, kremlin.ru

Пресслужба Кремля стверджує, що Путін також побував ще в одному штабі - "Схід", який належить до Росгвардії, "у Луганській народній республіці". Саме там йому нібито доповідав генерал Лапін.

Поїздки "заздалегідь не готувалися", наголошують у повідомленні Кремля.

Це перша поїздка Путіна на Херсонщину й Луганщину від початку війни.

До цього 19 березня також в умовах таємності у темний час доби російський лідер відвідував Маріуполь, захоплений Росією у травні минулого року та сильно зруйнований. У Маріуполі загинула велика кількість цивільних.

Путін на опублікованих кадрах їздив містом та спілкувався з людьми, в яких українські ЗМІ швидко впізнали проросійських активістів.

Цього разу, як пише сайт Кремля, Путін "привітав військовослужбовців зі святом Великодня та передав їм у подарунок копії ікон".

Автор фото, The Kremlin

Реакція України

Українська влада прокоментувала кадри з відвідуванням Путіним окупованих територій.

"Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні - байдуже. Такого політичного суб'єкта немає", - висловив свою думку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.