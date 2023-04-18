Ховав у вентиляції потягу: як провідник вивозив чоловіків за кордон і скільки всього намагались втекти

1 година тому

Автор фото, пресслужба СБУ

СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який нелегально вивозив за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ним виявився провідник потяга "Запоріжжя-Перемишль", який, за словами СБУ, налагодив канал втечі "ухилянтів" до країн Євросоюзу.

Щоб вивозити своїх "клієнтів" за межі України, залізничник обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника.

У цій замкненій технологічній порожнині люди мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю, повідомляє СБУ. За один рейс у схованці могла поміститись одна людина.

За даними слідства, вартість такої "послуги" сягала 2,5 тис. доларів. Сума залежала від терміновості втечі та розкладу руху потяга.

Провідника затримали "на гарячому" на пункті пропуску "Мостиська-2" - "клієнт" саме виїздив у вентиляції, його дістали просто під камери співробітників СБУ. Працівнику залізниці повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Чоловіка витягають з вентиляції

Що каже статистика

З початком широкомасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року українська влада вирішила закрити кордон для чоловіків 18-60 років.

При цьому уряд зробив винятки - батьки трьох і більше дітей, люди з інвалідністю та інші групи. Всі ці статуси мають підтверджуватися довідками та різними документами, які масово почали купувати, підробляти та використовувати для виїзду.

Значно збільшилась і кількість спроб незаконно перетнути кордон - полями-лісами, аби тільки в обхід прикордонників.

ВВС написала запит в держприкордонслужбу, аби дізнатися, скільки "ухилянтів" затримали від початку великої війни та які схеми вони найчастіше обирають.

У відповідь прикордонники зазначили, що з 24 лютого 2022 року по нині затримали за спробу незаконного перетинання держкордону 11 тисяч чоловіків віком від 18 до 60 років.

Скільки чоловіків зуміли втекти - невідомо.

У відомстві додали, що в пунктах пропуску виявили 5,6 тис. осіб, що намагалися виїхати з України з підробленими документами.

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Найчастіше, за словами прикордонників, ухилянти використовують наступні схеми:

залучають пособників серед місцевого населення або намагаються дати хабар прикордонникам;

надають на паспортному контролі підроблені документи: довідки ВЛК, посвідчення військовозобов'язаних, довідки про постановку на консульський облік, документи про провадження зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтво про народження дитини чи смерть родичів за кордоном.

В держприкордонслужбі повідомили, що у своїх лавах теж протидіють спробам сприяння в незаконному перетині кордону.

Відтак від початку війни проти 15 військовослужбовців ДПСУ порушено 12 кримінальних проваджень, визнано винними п'ять прикордонників, ще п'ятьом вручили повідомлення про підозру.

Правоохоронці часто повідомляють про затримання чоловіків, які намагаються перетнути кордон через гори, річки чи ліси. Трапляється, що чоловіки гинуть під час спроб залишити країну в екстремальних умовах, як то перепливаючи холодну річку Тиса.

Які можуть бути рішення

Через воєнний стан з України заборонено виїжджати чоловікам-українцям віком від 18 до 60 років. Дискусії про правильність заборони в суспільстві не припиняються, так само продовжують діяти і корупційні схеми.

Однак в уряді твердять, що під час воєнного стану дозвіл на виїзд чоловіків за межі України не планують.

В серпні 2022 року Володимир Зеленський відповів на петицію, у якій люди просили дозволити виїзд за кордон чоловікам.