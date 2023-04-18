Навіщо Путін їздив на Херсонщину за 150 км від лінії фронту

1 година тому

Автор фото, Kremlin.ru

Кремль опублікував відео Путіна на окупованих територіях. Проте до нього виявилось більше питань у журналістів та експертів, ніж було відповідей на самому відео. Розбирався в ситуації спецкореспондент ВВС Ілля Барабанов.

Відео Путіна на окупованих територіях сьогодні вранці опублікував Кремль.

Виглядає, що чи то в понеділок, чи то ще минулого тижня Володимир Путін побував у селищі Щасливцеве під Генічеськом, куди він чи то прилетів гелікоптером, чи то прибув у кортежі, де всі машини мали московські номери. А потім він нібито відвідав окуповану Луганщину.

Відділ верифікації ВВС перевірив та підтверджує висновки української преси: російський президент Путін у ході поїздки на окуповані території України був у Генічеську та, зокрема, на території (колишньої) бази відпочинку "Бригантина" на Арабатській стрілці на південь від Генічеська.

Автор фото, zvezda

ВВС верифікувала геолокацію кадрів з Путіним, зіставивши фотографії та встановивши ідентичність будівель та водонапірної вежі на них. Сам Генічеськ розташований за понад 130 км від лінії фронту, а база відпочинку ще далі.

Путін зустрівся з головою повітряно-десантних військ Михайлом Теплинським (популярний у військах), якого чи то відправили у відпустку, чи знову повернули на передову, і генералом Олександром Лапіним (вкрай непопулярний), якого чи то звільнили, чи то повернули до командування північним угрупованням .

Лапін вважається відповідальним за провал російської армії у Харківській області у вересні минулого року.

Прессекретар президента Дмитро Пєсков стверджує, що поїздка відбулася у понеділок 17 квітня, але цього дня Володимир Путін зустрічався у Кремлі з міністром оборони Сергієм Шойгу, а напередодні зустрічався і з ним, і з міністром оборони Китаю.

Швидше за все, відео було знято кілька днів тому, а слова Путіна про Великдень, що наближається, не були обмовкою, але коли після публікації на це звернули увагу, запис відредагували перед його появою на сайті Кремля.

При цьому в поїздку на прифронтові території він не взяв із собою ні міністра, ні голову генштабу Валерія Герасимова, якого сам у січні призначив командувачем війною проти України.

Автор фото, RUSSIAN POOL

Першу поїздку на окуповані території президент Росії здійснив після того, як суд у Гаазі видав ордер на його арешт. Можливо, такими поїздками він намагається продемонструвати насамперед своєму оточенню, що, як і раніше, контролює ситуацію.

Хоча від місць, де він з'являється, до реальної передової було близько 150 км, тоді як Володимир Зеленський відвідав сьогодні Авдіївку, де до передової близько 5 км.

Автор фото, ОП Підпис до фото, Зеленський в Авдіївці

Опубліковане Кремлем відео про подорож президента залишає більше запитань, ніж відповідей, але одне можна сказати точно.

Поки всі світові ЗМІ обговорюють, скільки свіжих бригад буде готове до ЗСУ до кінця квітня, скільки вони отримали на озброєння БМП Bradley та західних танків, Володимир Путін привіз своїм військам іконку.