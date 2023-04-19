Над Києвом бачили супутник NASA, який падав. Була небезпека уламків - Київська адміністрація

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Telegram/Babel/video Підпис до фото, Кияни зняли яскравий спалах у небі. Скрін з відео видання Бабель у телеграм

Київська міська військова адміністрація повідомила, що яскраве світіння над Києвом ввечері 19 квітня стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

Ввечері кияни побачили над містом яскравий об'єкт, який падав. Після цього одразу включили повітряну тривогу.

"Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Одразу після появи яскравого об'єкта голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив у телеграмі, що це працює протиповітряна оборона. Проте згодом видалив цей пост.

Кияни у соцмережах жартували про НЛО, яке могли збити над столицею.

У Повітряних силах ЗСУ поки не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника, повідомив речник командування Повітряних сил Ігнат.