Охорона Білого дому впіймала порушника президентського спокою. Чому його просто так відпустили

39 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Порушник президентської резиденції побоювань в охорони не викликав

Секретній службі США довелося терміново ловити порушника, який незаконно пробрався на територію Білого дому.

"Зловмисник" прослизнув крізь металеву огорожу, що оточує резиденцію президента США.

Фахівці служби охорони впіймали його рекордно швидко й стрімко забрали з "місця злочину". Ноги збурювача президентського спокою безпорадно бовталися у повітрі, поки він сам перебував у міцних руках офіцера.

Щоправда, не можна сказати, що охорона обійшлася з ним надмірно суворо, оскільки порушником виявився маленький хлопчик, що якимось чином вислизнув з-під пильного батьківського ока і вирішив побігати по зеленій галявині.

Доступ до Білого дому був тимчасово обмежений, поки охорона розбиралася з невеликою (за розміром) проблемою.

Сам президент Байден перебував у цей час у своєму робочому кабінеті, причому його графік не постраждав.

Представник секретної служби Ентоні Гульєльмі повідомив, що офіцери "зіткнулися з цікавим юним відвідувачем".

"Системи безпеки Білого дому спрацювали блискавично, і працівники секретної служби відразу повернули малюка батькам", - йдеться у заяві Гульєльмі.

Офіцери швидко (але не суворо) допитали батьків і повернули їм "втікача".

Паркан, що оточує Білий дім, - майже чотири метри заввишки. Його встановили відносно нещодавно задля посилення заходів безпеки. Однак, хоча паркан і "виріс" удвічі, проміжки в решітці збільшилися десь на дюйм (2,54 см). Це ніяк не вплине на дорослих порушників, але, очевидно, полегшує доступ дітям.