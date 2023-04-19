У Новій Зеландії в останній момент скасували дитячий конкурс із вбивства котів

Келлі Нг

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У Новій Зеландії скасували дитячі змагання з полювання на котів через негативну реакцію на цей захід.

Організаторів щорічного полювання розкритикували після того, як вони оголосили нову категорію полювання. На диких котів, яких у Новій Зеландії вважають шкідниками, мали полювати діти.

Їм казали не вбивати домашніх тварин, але водночас заохочували вбити якомога більше диких котів - за приз у 250 новозеландських доларів (155 доларів США).

Цей захід викликав осуд з боку груп захисту тварин.

У вівторок Товариство запобігання жорстокому поводженню з тваринами Нової Зеландії повідомило, що "дитяча категорія, яка передбачала відстріл диких котів", не включена до програми змагань.

Представник організації стверджував, що діти, як і дорослі, не зможуть відрізнити "дику, бродячу кішку від наляканої домашньої", повідомляє AFP.

Також були побоювання, що домашні коти можуть "потрапити під перехресний вогонь", сказав один із колишніх спонсорів полювання місцевому ЗМІ Stuff.

Захід мав відбутися у рамках червневого збору коштів для місцевої школи в Кентербері на Південному острові.

У змаганнях щороку зазвичай беруть участь сотні людей, включно з дітьми, які змагаються у вбивстві диких свиней, оленів і зайців.

У вівторок організатори мисливських змагань у Північному Кентербері оголосили про скасування полювання на котів, заявивши, що вони отримали "огидні та недоречні електронні листи".

"Ми розчаровані та просимо вибачення тим, хто хотів взяти участь у заході, спрямованому на захист наших рідних птахів та інших уразливих видів", - йдеться на фейсбуці організації.

Цей допис зібрав понад 100 коментарів від користувачів, багато з яких захищали проведення заходу. Коментатори стверджували, що полювання могло бути "контрольованим відстрілом".

"Якби люди знали, якої шкоди тут завдають дикі коти", - написала одна місцева жителька.

"Вони також впливають на наше сільське господарство. Дикі коти переносять хвороби... ми просто будемо продовжувати їх відстрілювати, доки ми їх будемо бачити", - додала вона.

Заходи з контролю за популяцією диких котів є предметом гарячих дебатів у Новій Зеландії, де тварини становлять загрозу для місцевих видів і біорізноманіття країни.