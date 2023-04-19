ЗРК PATRIOT вже в Україні. Як вони допоможуть захиститись від російських ракет, літаків і безпілотників

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Verteidigungsministerium

До України прибули системи протиповітряної оборони PATRIOT від США, Нідерландів та Німеччини. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА. Дякуємо нашим партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України!" - написав Павлюк.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповідав, що ЗРК PATRIOT із ракетами до нього зможе збивати російські цілі на відстані до 150 км.

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"Комплекс далекобійний, комплекс зможе діставати (цілі) на відстані до 150 км, а це дозволить відганяти подалі російську авіацію від наших кордонів", - відзначав Ігнат.

Він також додав, що якщо це один з останніх варіантів ЗРК, а саме, PATRIOT PAC-3, він також зможе збивати балістичні ракети, такі як Іскандер-М, на відстані до 40 км.

Раніше Україна не мала систем ППО, які могли боротись з балістичними ракетами.

Зазвичай, коли влада повідомляє про прибуття в Україну певних видів зброї, то це роблять через деякий час після реального прибуття.

Рішення про передачу Україні цих ЗРК ухвалили наприкінці 2022 року, у січні почалось навчання українських розрахунків, яке завершилось кілька тижнів тому.

Від початку повномасштабної війни в лютому минулого року зі США до України надіслали багато західних засобів протиповітряної оборони - від переносних комплексів Stinger до досконалих систем радіолокаційного наведення. Усі вони забезпечують комплексний рівень захисту від повітряних загроз.

"PATRIOT є ще одним кроком на тому самому шляху протистояння Москві", - зазначає аналітик ВВС з питань озброєння Кріс Партрідж.

Вони, за його словами, не є "чарівною паличкою", але ці системи надзвичайно потужні, ефективні та дорогі. Одна ракета для PATRIOT коштує приблизно 3 мільйони доларів - це втричі більше, ніж вартість ракети NASAMS.

Дві такі американо-норвезькі системи ППО вже захищають небо України від початку листопада минулого року.

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Історія вдосконалення

Зараз системи PATRIOT є на озброєнні 12 країн світу. Серед них США і ще 5 країн-членів НАТО.

Назва PATRIOT є абревіатурою і розшифровується як "Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі" (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target).

Перші комплекси цієї установки були розгорнуті Військово-повітряними силами США у середині 1980-х. Однак PATRIOT з роками постійно удосконалювався в міру того, як змінювалися загрози та розвивалися технології.

Наявні зараз модифікації цього ЗРК оснащені передовими ракетами-перехоплювачами та високопродуктивною радіолокаційною станцією.

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Основними перевагами цього комплексу є висока швидкість приведення в бойову готовність, здатність вести вогонь по кількох цілях одночасно, а також висока маневровість.

Ще одна особливість останньої модифікації (РАС-3) - це влучання ракети-перехоплювача безпосередньо в ціль, а не підрив поряд з нею, як відбувається з ракетою РАС-2.

Комплекси PATRIOT виконують чотири оперативні функції: зв'язок, управління, радіолокаційне спостереження та управління ракетами-перехоплювачами.

Тактико-технічні характеристики комплексу:

Модифікація: РАС-2 та РАС-3

Оборонний район: 15-20 км (від ударів балістичних ракет)

Кількість ракет на пусковій установці: 4 (РАС-2), 16 (РАС-3)

Радіус дії РЛС: 150 км і більше

Швидкість ракет: 5000 км/год

Максимальна висота враження цілі: 20 км і більше

Довжина ракети: 5,2 м

Діаметр: 25 см

Маса: 320 кг

Чим особливий PATRIOT?

Цей ЗРК захищає від спектра загроз: балістичних ракет, крилатих ракет, літаків і передових БПЛА, та може впоратися з цими загрозами у великій кількості.

Крім того, додавання інших систем ППО до PATRIOT забезпечує поглиблений захист неба у спосіб, що забезпечує економічно ефективні рішення. Тобто інтегрована система сама визначає, як краще вразити повітряну ціль, чи необхідно витрачати дорогу ракету ЗРК для збиття дешевого безпілотника.

Одна з основних переваг PATRIOT для України - здатність збивати балістичні ракети.

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Саме цей тип ракет найбільше дошкуляє українським силам ППО, бо його майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.

Як заявляється американським виробником, найновіша система Patriot може вражати балістичні ракети на висоті до 20 км.

"PATRIOT PAC-3 - остання модифікація - може працювати по "Іскандерах" (російські балістичні ракети), по "Кинджалу" (гіперзвукова авіаційна ракета), по "Циркону" (гіперзвукова протикорабельна ракета). З того, що нам надали, це було б найкращим рішенням на поточний час", - пояснював BBC News Україна генерал запасу Ігор Романенко, що на посаді заступника начальника генштабу ЗСУ (2006-2010) відповідав за протиповітряну оборону.

Однак речник Повітряних сил Юрій Ігнат вказує, що для надійного захисту від російських балістичних ракет необхідно мати велику кількість установок PATRIOT.

"Ми неодноразово вже говорили, що збивати балістичні ракети навіть цими засобами не так просто. Їх треба мати достатню кількість, щоб убезпечити себе від такого нападу. Тому найкращий спосіб знищувати цю балістику - саме на старті. Про це знає вище військово-політичне керівництво України, знають наші партнери, тому є певний план дій щодо цього", - зазначив він.

В українському командуванні Повітряних сил також заявляють, що комплекси PATRIOT можуть бути ефективно вбудовані в систему вітчизняної протиповітряної оборони.

"Якщо такі комплекси будуть у нас на озброєнні, то це буде новий величезний крок до перемоги і до того, щоб наше військо стало насправді професійним і сучасним", - наголошує Юрій Ігнат.