Вчені знайшли причину сивини - і це може допомогти запобігти її появі

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров'я

1 година тому

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Американські вчені вважають, що могли виявити, чому волосся сивіє з віком - це відбувається через те, що пігментні клітини втрачають здатність до дозрівання.

Така затримка розвитку впливає на незрілі клітини, які інакше розвинулися б у меланоцити, які надають волоссю його природний колір.

Команда з Університету Нью-Йорка (NYU) досліджувала цей процес на мишах, у яких ідентичні клітини відповідають за колір хутра.

Вони кажуть, що нові дані можуть у майбутньому допомогти зупинити процес посивіння.

За даними Британської асоціації дерматологів (BAD), робота з меланоцитами також може допомогти краще зрозуміти та лікувати певні види раку та інші захворювання.

Як сивіє волосся?

Ми постійно ростемо і втрачаємо волосся - це нормальний цикл, який відбувається протягом усього життя.

Нове волосся росте з волосяних фолікулів, розташованих у шкірі, де також містяться меланоцити, що виробляють пігмент.

Меланоцити також постійно розпадаються і оновлюються. Нові створюються зі стовбурових клітин, і саме ці клітини, на думку дослідників, "застрягають" у підвішеному стані у людей, чиє волосся посивіло.

Команда NYU Langone Health використовувала спеціальні сканування та лабораторні методи для вивчення процесу старіння клітин.

Мірою того, як волосся старіє, випадає, а потім знову відростає, дедалі більша кількість стовбурових клітин меланоцитів починає гірше виконувати свою роботу.

Стовбурові клітини перестають переміщуватися у фолікулі та завмирають, таким чином не дозріваючи до повноцінних меланоцитів. За відсутності пігменту волосся стає сивим, білим або сріблястим.

"Наше дослідження доповнює базове розуміння того, як стовбурові клітини меланоцитів зафарбовують волосся", - сказав журналу Nature провідний дослідник доктор Ці Сун, постдокторант NYU Langone Health.

"Нововіднайдені механізми підвищують ймовірність того, що таке ж фіксоване розташування стовбурових клітин меланоцитів може існувати в людей. Якщо це так, це є потенційним шляхом для відвернення або запобігання посивінню", - пояснив він.

Вчені не вперше припускають, що посивіння волосся може бути частково зворотним процесом.

Однією з можливих причин передчасного посивіння, яку можна усунути, є погане харчування.

Деякі дослідники стверджують, що посивінню волосся може сприяти стрес, і припускають, що усунення тривоги може відновити процес пігментації - принаймні на деякий час.

Інші дослідження показують, що те, коли ми сивіємо, частково визначає генетика, або наша ДНК.

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У той час як одні вважають за краще приховувати сиве волосся за допомогою фарби, інші його приймають. Дехто навіть вирішує випередити природу й фарбує волосся в сріблястий чи білий колір.

Як каже журнал Glamour, сріблясте волосся - це "весняний тренд, який обирають круті дівчата".

"Ми помітили, зокрема, один відтінок, який набирає популярності. Oyster grey - це свіжий, легкий, перламутровий колір, який з'являється по всьому інстаграму", - йдеться у статті.

Перукар Люк Хершесон нещодавно сказав британському Vogue: "Колись сиве волосся було неприйнятним, але зараз ми не ототожнюємо сиве волосся зі "старістю" - його обирають дуже багато людей".

Фахівці радять не вищипувати сиве волосся. Це не завадить наступній волосині, яка виросте з того самого фолікула, також бути сивою. А якщо ви пошкодите волосяний фолікул, новому волоссю може бути важко рости, тож у вас може стати менше волосся або навіть зовсім лисі місця на голові.

Докторка Лейла Асфур з Британської асоціації дерматологів сказала BBC, що фарбування волосся - це великий бізнес: "Очікують, що до 2030 року світовий ринок фарб для волосся досягне $33,7 млрд. Очевидно, що попит є".

"Очевидний висновок цього дослідження, коли йдеться про широкий загал, полягає в тому, що ми на крок наблизилися до віднайдення способу позбутися сивини", - додає вона.

"Але також результати цього дослідження допомагають медичній галузі краще зрозуміти інші захворювання, в яких можуть відігравати роль ці стовбурові клітини - наприклад, зрозуміти природу найсмертоноснішого раку шкіри - меланоми", - каже вчена.

Це також може допомогти при захворюванні під назвою гніздова алопеція, коли імунна система атакує волосся та спричиняє його випадання. Іноді у таких пацієнтів волосся стає сивим, пояснює науковиця.

Також нове дослідження може допомогти краще зрозуміти механізми вітиліго - захворювання шкіри, за якого у пацієнтів на шкірі з'являються білі плями. Вчені спробували хірургічним шляхом помістити волосяні фолікули в уражені ділянки, щоб допомогти відновити колір завдяки пігменту, який міститься у волосяному фолікулі.