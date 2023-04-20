У Росії з шкільних підручників прибрали згадки про Київ - ЗМІ

18 хвилин(и) тому

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У деяких російських шкільних підручниках прибрали згадки про Київ у параграфах про Київську Русь, повідомляє російське видання "Медиазона".

Журналісти ознайомились з кількома сторінками відредагованого підручника "Навколишній світ" для четвертого класу і порівняли їх з версією 2021 року.

Так, якщо у старому виданні 2021 року йшлося, що літопис "Повість минулих літ" написав монах Києво-Печерського монастиря Нестор, то в новому Нестора називають просто ченцем, без уточнення місця, де він жив і працював.

У старій версії князь Володимир хрестив народ у Дніпрі у Києві, у новій - просто "у столиці".

Зрештою, якщо раніше підручник писав, що "після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор", то тепер князь Ігор почав правити Руссю.

Ба більше - у підручнику з історії Росії для 6-го класу змінилася навіть дата, яка вважається моментом заснування Русі (яку завжди називали Київською Руссю).

Якщо в редакції 2016 року умовною датою утворення Давньоруської держави називають 882 рік, то в редакції 2023 написано: "Поступово найбільшого значення набула династія князів, що зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням у 862 році в Новгород пов'язують освіту держави".

За даними Медіазони, готуються також методичні матеріали, в яких "уточнюється роль Києва" в історії Росії.

Володимир Мединський, помічник президента РФ та ексміністр культури, підтверджував, що в Росії з'являться єдині підручники історії, написані "з урахуванням історичних подій, що сталися цього року".