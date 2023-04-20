Хвиля помилкових вбивств у США. Підстрелили двох школярок, що сіли не в ту автівку
- Челсі Бейлі
- BBC News, Вашингтон
Двох школярок-чірлідерок обстріляли після того, як одна з них помилково сіла не в ту автівку на автостоянці неподалік Остіна, штат Техас (США).
Одна зі спортсменок, 18-річна Пейтон Вашингтон, отримала серйозні поранення й перебуває в лікарні. Іншій дівчині надали допомогу на місці інциденту.
Стрілка затримали - ним виявився 25-річний Педро Тельо Родрігес-молодший, його звинувачують у смертельно небезпечній поведінці.
У цьому випадку йдеться про тяжкий злочин третього ступеня, за який передбачене максимальне покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.
Стрілянина сталася біля супермаркету, за 40 км на схід від Остіна. На автостоянці, яку часто використовують як місце зустрічі члени клубу з чирлідингу Woodlands Elite Cheer Company.
Одна з постраждалих дівчат Хізер Рот повідомила, що вийшла з машини своєї подруги, щоб сісти у свою, але помилково сіла не в ту автівку.
На пасажирському сидінні був чоловік, тож вона повернулася до подруги.
"Я побачила, як з пасажирських дверей вийшов хлопець. Я опустила вікно і спробувала вибачитись. А він просто підняв руки, витяг пістолет і почав стріляти", - сказала вона.
Хізер отримала легкі поранення, тоді як її подруга Пейтон Вашингтон серйозно постраждала: у неї розірвана селезінка, пошкоджені підшлункова залоза і діафрагма.
Батько дівчини, Кейлон Вашингтон, пізніше повідомив NBC News, що їй видалили селезінку. Дівчина у критичному стані в лікарні.
Це не перший інцидент зі стріляниною за останній тиждень за участю молодих американців, які, як повідомляють, помилково підійшли не до тієї людини чи переплутали адресу.
15 квітня у штаті Нью-Йорк чоловік застрелив 20-річну Кейлін Гілліс, яка помилково заїхала на під'їзну доріжку біля його будинку.
Минулого четверга в Міссурі 16-річний Ральф Ярл помилився і подзвонив не в ті двері, після чого господар будинку вистрелив хлопчику в голову і руку.
16 квітня четверо людей загинули внаслідок стрілянини на дні народження в містечку Дадевіль в американському штаті Алабама. Підлітки відзначали 16-річчя однієї зі школярок.
На цьому фоні у США тривають дискусії щодо посилення контролю держави за обігом зброї. Такі дискусії постійно виникають після гучних трагедій з використанням зброї і одночасним вбивством великої кількості людей.