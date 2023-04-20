Хвиля помилкових вбивств у США. Підстрелили двох школярок, що сіли не в ту автівку

Челсі Бейлі

BBC News, Вашингтон

1 година тому

Автор фото, Baylor Athletics Підпис до фото, 18-річна Пейтон Вашингтон отримала важкі поранення: у неї розірвана селезінка, пошкоджені підшлункова залоза та діафрагма

Двох школярок-чірлідерок обстріляли після того, як одна з них помилково сіла не в ту автівку на автостоянці неподалік Остіна, штат Техас (США).

Одна зі спортсменок, 18-річна Пейтон Вашингтон, отримала серйозні поранення й перебуває в лікарні. Іншій дівчині надали допомогу на місці інциденту.

Стрілка затримали - ним виявився 25-річний Педро Тельо Родрігес-молодший, його звинувачують у смертельно небезпечній поведінці.

У цьому випадку йдеться про тяжкий злочин третього ступеня, за який передбачене максимальне покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Стрілянина сталася біля супермаркету, за 40 км на схід від Остіна. На автостоянці, яку часто використовують як місце зустрічі члени клубу з чирлідингу Woodlands Elite Cheer Company.

Одна з постраждалих дівчат Хізер Рот повідомила, що вийшла з машини своєї подруги, щоб сісти у свою, але помилково сіла не в ту автівку.

На пасажирському сидінні був чоловік, тож вона повернулася до подруги.

"Я побачила, як з пасажирських дверей вийшов хлопець. Я опустила вікно і спробувала вибачитись. А він просто підняв руки, витяг пістолет і почав стріляти", - сказала вона.

Хізер отримала легкі поранення, тоді як її подруга Пейтон Вашингтон серйозно постраждала: у неї розірвана селезінка, пошкоджені підшлункова залоза і діафрагма.

Батько дівчини, Кейлон Вашингтон, пізніше повідомив NBC News, що їй видалили селезінку. Дівчина у критичному стані в лікарні.

Автор фото, Police handout Підпис до фото, 25-річного підозрюваного Педро Тельо Родрігеса-молодшого звинуватили у смертельно небезпечній поведінці

Це не перший інцидент зі стріляниною за останній тиждень за участю молодих американців, які, як повідомляють, помилково підійшли не до тієї людини чи переплутали адресу.

15 квітня у штаті Нью-Йорк чоловік застрелив 20-річну Кейлін Гілліс, яка помилково заїхала на під'їзну доріжку біля його будинку.

Минулого четверга в Міссурі 16-річний Ральф Ярл помилився і подзвонив не в ті двері, після чого господар будинку вистрелив хлопчику в голову і руку.

16 квітня четверо людей загинули внаслідок стрілянини на дні народження в містечку Дадевіль в американському штаті Алабама. Підлітки відзначали 16-річчя однієї зі школярок.