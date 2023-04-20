Метеор, який так налякав Київ. Що про нього відомо

9 хвилин(и) тому

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19 квітня 2023 року близько 22:00 в Києві очевидці помітили яскравий об'єкт, який летів над містом. Спочатку думали про удар Росії, потім з'явилася версія, що це міг бути супутник NASA, який зійшов з орбіти, але згодом її спростували.

Натомість найімовірнішою причиною спалаху у космічному агентстві України назвали падіння метеорита.

Йшлося про супутник NASA RHESSI, що спостерігав сонячні спалахи з 2002 по 2018 рік. На момент спалаху в Києві він досі перебував на орбіті, а район його можливого падіння розташований далеко за межами України.

За розрахунками центру космічних спостережень, супутник мав припинити існування 20 квітня о 15:58:21 за київським часом.

У Національному космічному агентстві України заявили, що, найбільш ймовірно, спалах у небі над Києвом спричинило падіння метеорита з потоку Лірид.

"19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрували високоенергетичну акустичну подію. Розрахункове місце епіцентру вибуху розташоване в Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери", - йдеться у заяву агентства.

Метеори та метеорити

Щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди.

Свою назву він отримав від сузір'я Ліри. Джерелом метеорного потоку є велика кількість пилу та дрібних уламків, які залишає за собою комета, коли проходить біля Сонця.

Автор фото, Thomas Kronsteiner Підпис до фото, Зоряні сліди під час метеорного потоку Ліріди у небі над Австрією. Це фото створене методом поєднання кількох експозицій

Ліриди - це дуже швидкі (їхня швидкість може сягати 49 км/сек) і яскраві метеори, які не залишають довгих палаючих слідів, натомість їхня ознака - яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі". Саме таку кулю й могли бачити очевидці у нічному небі над Києвом.

Словом метеор позначають саме світлове явище в атмосфері Землі, яке виникає під час входження до атмосфери твердого небесного тіла, що рухається у міжпланетному просторі, або метеороїда. Натомість метеорит - це залишок метеороїда, який пережив подорож крізь атмосферу і впав на землю.

Метеорний потік Ліриди - один з найдавніших, що відомі людству. Перша згадка про нього датується 687 роком до н. е. й була знайдена в короткій хроніці стародавнього Китаю - Цзо-чжуань.

Цього року Земля потрапила у шлейф комети Тетчера 15 квітня 2023 року, а вийти з нього має планета 29 квітня, повідомили у державному космічному агентстві України. Пік метеорного потоку припадає на 21 квітня.

Інші подібні випадки

Схожий на київський випадок стався у лютому цього року. Метеорове небесне тіло під час вибуху освітило небо над північною Францією - це зафіксували камери спостереження та очевидці.

Метеороїд Sar 2667 увійшов в атмосферу Землі і згорів над Ла-Маншем. Ця подія була однією з найяскравіших за останній час - "падаючу зірку" бачили навіть в Англії, за сотні кілометрів.

У квітні 2002 року в Німеччині впав метеорит Нойшванштайн - свою назву він отримав на честь відомого замку в Баварії, біля якого він упав.

Падіння метеорита викликало ажіотаж у ЗМІ, і його спостерігали очевидці у більшості країн Центральної Європи.

За повідомленнями, звук падіння метеорита чули аж за 100 км. Метеор залишив вражаючий слід у нічному небі, після чого розпався на пів дюжини жовто-помаранчевих фрагментів на висоті близько 22 кілометрів над землею. Загалом це небесне дійство тривало близько шести секунд.

Уламки метеорита впали на площу в кілька квадратних кілометрів. Район падіння приваблював мисливців за уламками метеорита протягом місяців після падіння. В результаті знайшли три фрагменти загальною масою близько 6 кілограмів.

Один з найбільших метеоритів в історії упав 15 лютого 2013 року поблизу міста Челябінськ у Росії. За даними NASA, до входу в атмосферу Землі об'єкт мав близько 17 метрів у діаметрі, масу до 10 000 тонн і рухався зі швидкістю 18 км/с. Він вибухнув на висоті від 19 до 24 км, потужність вибуху становила близько 500 кілотонн.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Наслідки падіння метеорита в Челябінську

Кількість поранених внаслідок падіння метеорита в Челябінській області становить близько 1600 осіб, більшість із них зазнали ушкоджень від уламків скла.

Основну частину метеорита - уламок вагою 654 кг - підняли з дна озера Чебаркуль у жовтні 2013 року.