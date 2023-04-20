Світ чекає на гібридне сонячне затемнення. Що це таке і коли воно буде

1 година тому

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У четвер жителі південної півкулі зможуть спостерігати повне сонячне затемнення - явище, яке трапляється лише кілька разів на сторіччя.

Відмінність від попередніх полягає в тому, що очікуване затемнення - гібридне, яке є ще більш рідкісним.

Його назвали затемненням Нінгалу - на честь занесеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО узбережжя Нінгалу на заході Австралії.

Які бувають види затемнень і чим гібридне відрізняється від решти?

Сонячні затемнення відбуваються, коли Сонце, Місяць та Земля вишиковуються в одну лінію. Те, як саме вони вишикувалися, а також викривлення поверхні Землі, й визначає, чи буде затемнення повним або частковим - мірою того, як тінь від Місяця переміщається земною кулею.

Гібридне сонячне затемнення є комбінацією повного і часткового, коли диск Місяця повністю закриває Сонце і навколо темного кола видно лише зовнішнє сонячне обрамлення. Таке явище також називають кільцеподібним затемненням.

Дивитися на це явище, як і на будь-які інші види затемнень, слід лише у спеціальних окулярах, попереджають фахівці NASA.

Під час кільцеподібного сонячного затемнення Місяць перебуває на максимальній відстані від Землі, тому здається меншим за Сонце і не закриває його повністю.

Під час затемнення, на яке очікують у четвер, положення Місяця зміниться двічі - з кільцевого на повне та назад.

Затемнення почнеться в Індійському океані на світанку і закінчиться в Тихому океані на заході сонця. На початку та в кінці циклу воно буде кільцеподібним, у середині - повним.

Спостерігачі у різних країнах побачать різні фази гібридного сонячного затемнення.

Де найкраще буде видно затемнення?

Автор фото, Getty Images

Затемнення триватиме близько 60 секунд. Найкращий вид на нього відкриється мешканцям західної Австралії, Східного Тимору та західної частини Нової Гвінеї.

Найкращим місцем для спостереження за затемненням вважають острів Ексмут у західній Австралії, де очікують на прибуття десятків тисяч людей.

Коли наступне?

За розрахунками вчених, це вкрай рідкісне явище відбудеться у XXI столітті лише сім разів. Зараз - це вдруге.

Перше гібридне сонячне затемнення цього сторіччя відбулося у листопаді 2013 року.

Фазу повного затемнення тоді спостерігали в Центральній Африці - на півночі Кенії, в Уганді та в Демократичній Республіці Конго.