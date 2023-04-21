Вибух у Бєлгороді. Російський військовий літак "випадково бомбардував власне місто"

21 квітня 2023, 05:58 GMT

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мер Бєлгорода Валентин Демидов відвідав постраждалих від вибуху містян

На російський Бєлгород, розташований неподалік від кордону з Україною, впала авіабомба з російського літака Су-34, що пролітав над містом. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

У бєлгородських телеграм-каналах увечері в четвер з'явилися фото та відеокадри великої вирви шириною близько 20 метрів на одному з центральних міських перехресть.

У російському військовому відомстві пояснили це "позаштатним сходженням авіаційного боєприпасу".

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що у Бєлгороді стався вибух.

За попередніми даними, постраждали дві місцеві мешканки, пошкоджені кілька будівель.

В одному з житлових будинків зруйновані чотири квартири.

Автор фото, В'ячеслав Гладков/Telegram

Автор фото, Getty Images

Інцидент стався в четвер о 22:15 за місцевим часом, повідомляють російські інформагентства.

На фото і відео в соцмережах видно квартири, що постраждали від вибуху. На одному з них - автівка, яку викинуло на дах будівлі вибуховою хвилею.

Автор фото, Getty Images

Бєлгород з населенням 370 тисяч людей розташований приблизно за 40 км від українського кордону. Російські літаки регулярно пролітають над містом на шляху до України.

На південь від Бєлгорода лежить український Харків, що потерпає від регулярних обстрілів з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну минулого року.

Останнім часом Росія почала активно використовувати керовані авіабомби для ударів по прикордонних містах України.

Випадковий удар Росією по своєму місту також міг статися керованою авіабомбою, адже запуски йдуть з того району.

Автор фото, Defence Express Підпис до фото, Авіабомба УПАБ-1500В, якою Росія руйнує міста України, не підлітаючи до кордону

"Атаки є щодня, тактичною авіацією з керованими авіабомбами, масою 500 кг кожна. Це бомби з "крилами" і GPS-навігацією, які летять на відстань 70 км. При цьому літаки, які їх запускають, не входять у зону враження ППО України", - казав раніше ВВС речник повітряних сил України Юрій Ігнат.