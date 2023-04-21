Штучний інтелект зімітував інтерв’ю паралізованого Шумахера. Родина подає до суду на журнал

1 година тому

Автор фото, Die Aktuelle Підпис до фото, 15 квітня фото Шумахера з'явилося на обкладинці Die Aktuelle

Родина Міхаеля Шумахера планує судитися з журналом, який опублікував згенероване штучним інтелектом інтерв'ю з колишнім пілотом "Формули-1".

Німецький журнал Die Aktuelle позиціював інтерв'ю як ексклюзивне й перше для Шумахера після того, як у грудні 2013 року він отримав важку черепно-мозкову травму та перестав з'являтися на публіці.

15 квітня фото Шумахера з'явилося на обкладинці Die Aktuelle із заголовком: "Міхаель Шумахер, перше інтерв'ю!" На обкладинці також зазначено, що це звучить оманливо реалістично.

Вже всередині статті є уточнення: відповіді Шумахера згенерував штучний інтелект. Серед відповідей, наприклад, "коментар" про життя після травми.

"Моє життя повністю змінилося після (інциденту). Це був жахливий час для моєї дружини, моїх дітей та всієї родини. У мене була така сильна травма, що я місяцями лежав у штучній комі. Інакше мій організм не зміг би впоратися з усім цим", - згенерував ШІ "слова" Шумахера.

Сім'я підтвердила інформаційному агентству Reuters, що вони планують владнати це питання у судовому порядку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Родина Шумахерів до трагедії

Видавці журналу відмовилися від коментарів для ВВС.

Шумахер, семиразовий чемпіон "Формули-1", у грудні 2013 року отримав серйозну травму, катаючись на лижах в Альпах, і лікарі, побоюючись за його життя, ввели його в стан штучної коми.

У червні 2014 року менеджерка Шумахера повідомила, що він вийшов з коми і тепер на нього чекає тривала реабілітація. "Щодо його майбутнього, то ми просимо вашого розуміння - подальша його реабілітація не буде публічною", - заявила тоді Сабіна Кем.

Відтоді колишній спортсмен проходив відновлення на березі Женевського озера. У грудні 2018 року ЗМІ повідомили, що Шумахер більше не прикутий до ліжка і не потребує апарату штучної вентиляції легень, але йому потрібен постійний догляд.

Однак деталі про стан його здоров'я родина колишнього пілота "Формули-1" не розголошує.

У документальному фільмі Netflix 2021 дружина Шумахера Корінна сказала: "Ми живемо вдома. Займаємось терапією. Ми робимо все можливе, щоб зробити Міхаеля кращим і переконатися, що йому комфортно. Просто дати йому відчути нашу родину, наш зв'язок".

Вона пояснила, що Міхаель був проти публічності й завжди говорив, що "особисте є особисте".

"Міхаель завжди захищав нас, і тепер ми захищаємо Міхаеля", - зазначила Корінна.

Шумахер виграв два титули чемпіона світу серед пілотів "Формули-1" з Benetton у 1994 та 1995 роках, а з 2000 по 2004 рік він завоював п'ять титулів поспіль в команді Ferrari.

Вигравши 12 з 13 перших гран-прі 2004 року Шумахер достроково став чемпіоном світу всьоме, що стало рекордом "Формули-1", який лише 2020 року побив британський автогонщик Льюїс Гамільтон.