Тест. Що цвіте на вашій вулиці? Вгадайте рослину

  • Олексій Коваленко
  • кандидат біологічних наук, для BBC News Україна

Новий сезон найцікавішого шоу на нашій планеті під назвою "Вегетація" розпочався!

Теплі промені сонця запустили механізми сокоруху в деревах, змусили розправити плечі нові пагони трав і ранньовесняних квіток.

Попри те, що сюжет у цьому серіалі рухається по колу, щороку ми пізнаємо природу по-новому. Коли в повітрі починають витати солодкі пахощі рослин, то можна просто ними насолоджуватися, а можна й перевірити свої ботанічні знання.

Спробуйте з'ясувати, як багато ви знаєте рослин з найближчої вулиці.