Тест. Що цвіте на вашій вулиці? Вгадайте рослину

1 година тому

Попри те, що сюжет у цьому серіалі рухається по колу, щороку ми пізнаємо природу по-новому. Коли в повітрі починають витати солодкі пахощі рослин, то можна просто ними насолоджуватися, а можна й перевірити свої ботанічні знання.