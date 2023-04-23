Тест. Що цвіте на вашій вулиці? Вгадайте рослину
- Олексій Коваленко
- кандидат біологічних наук, для BBC News Україна
Новий сезон найцікавішого шоу на нашій планеті під назвою "Вегетація" розпочався!
Теплі промені сонця запустили механізми сокоруху в деревах, змусили розправити плечі нові пагони трав і ранньовесняних квіток.
Попри те, що сюжет у цьому серіалі рухається по колу, щороку ми пізнаємо природу по-новому. Коли в повітрі починають витати солодкі пахощі рослин, то можна просто ними насолоджуватися, а можна й перевірити свої ботанічні знання.
Спробуйте з'ясувати, як багато ви знаєте рослин з найближчої вулиці.