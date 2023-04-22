"Можливе планове відведення сил на заході від Києва". Секретні дані про війну в Україні могли поширюватися з перших днів вторгнення - NYT

1 година тому

Автор фото, AFP

Секретні документи Пентагона та інших безпекових служб США, зокрема, і про війну в Україні, могли поширюватися задовго до того, як вважають, - не наприкінці минулого року, а буквально з перших днів російського вторгнення, пише New York Times.

Команда журналістів-розслідувачів NYT проаналізувала дописи у чаті закритої групи Discord, до якої входили 600 членів, і дійшла висновку, що один із користувачів, профіль якого схожий на профіль Джека Тейшейри, почав поширювати секретну інформацію, пов'язану із російським вторгненням до України, вже у лютому 2022 року.

Вона стосувалася даних про втрати української та російської сторони, діяльність російських шпигунів та допомоги, що її отримувала Україна. Той, хто оприлюднював ці дані, посилався на Національну агенції з безпеки, ЦРУ та інші розвідувальні та безпекові відомства США.

Нині Джек Тейшейра є єдиним підозрюваним у зливі секретних документів Пентагону є 21-річний службовець 102-го розвідувального підрозділу військово-повітряних сил Національної гвардії США в Массачусетсі. Його заарештували 13 квітня.

На думку NYT нові дані змушують ставити питання про те, чому американські відомства не помітили витоку секретної інформації, адже її поширювали не у невеликій закритій групі у пів сотні осіб, як вважали раніше, а серед кількох сотень людей.

Журналісти проаналізували допису у чаті, і дійшли восновку, що у повідомленнях про війну в Україні первинно містилися фото і документи, які пізніше були видалені.

Виглядає, пише NYT, що перші повідомлення з'явилися менш ніж через дві доби після початку російського вторгнення.

"Бачив доповідь Пентагону, де йдеться, що для вторгнення задіяні 1/3 особового складу", - написав цей користувач. І, очевидно через бажання справити враження, а також відповідаючи тим, хто висловлював сумніви, додав: "Маю трохи більше за відкриті джерела. Переваги розвідки ВПС США".

Деяка оприлюднена цим користувачем інформація випереджала офіційні повідомлення або ж події на фронті.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Окупація Бучі тривала "лише" 28 днів на самому початку повномасштабної війни - з 3-го до 31-го березня. Користувач чату у Discord писав про відхід росіян 27 березня

Наприклад, 27 березня 2022 року користувачем були оприлюднені дані про відхід росіян з Київщини. Тоді він посилався на інформацію із Національної агенції з безпеки США.

"Трохи великих новин. Можливе планове відведення сил на заході від Києва, як і в інших місцях", - йдеться в одному із дописів користувача, написаному за два дні до того, як росіяни офіційно повідомили про відведення військ.

Користувач також хвалився тим, що має доступ і до деякої секретної інформації союзників США.

При цьому, як зазначає NYT, коли пізніше один із користувачів Discord став переконувати Тейшейру не оприлюднювати секретну інформацію, той відповів: "Надто пізно".

Показово також, що 19 березня цього року сам Тейшейра написав у чаті: