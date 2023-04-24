Десятки людей заморили себе голодом для зустрічі з Ісусом – цього вимагав проповідник

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поліція побоюється, що померлих буде більше

Кенійська поліція ексгумувала 21 тіло в лісі неподалік прибережного міста Малінді, розслідуючи справу проповідника, який, як кажуть, наказав своїм послідовникам померти з голоду. В одній з могил знайшли тіла трьох дітей.

Поліція повідомила, що операція триває і що померлих, ймовірно, буде більше.

"Ми лише на початку розслідування, майже напевно, кількість померлих зросте", - сказав один з поліцейських агенції AFP.

Лідера групи Пол Маккензі Нтенге заарештували 15 квітня. Він є одним з лідерів міжнародної церкви "Блага звістка". Сам він стверджує, що розпустив свою паству ще у 2019 році і що обвинувачення проти нього є хибними. Про це повідомила кенійська газета Standard.

Поліцейські заявили, що діяли за наведенням і вперше виїхали на місце події для встановлення фактів. Тоді їм вдалося вивезти 15 людей. Четверо з них були в такому виснаженому стані, що померли дорогою до лікарні.

Спочатку поліцейським не вдалося ексгумувати тіла, тому що їм завадили вороже налаштовані місцеві жителі, яких вважають послідовниками Нтенге.

За повідомленнями, він наказав їм голодувати, щоб уникнути "апокаліптичного прокляття".

"Неосвічені люди вмирають від голоду, чекаючи зустрічі з Ісусом, після того, як їм промив мізки підозрюваний, Пол Макензі Нтенге, пастор міжнародної церкви "Блага звістка", - йдеться у поліцейському звіті.

Standard також повідомила, що патологоанатоми візьмуть зразки ДНК та проведуть тести, щоб визначити, чи справді причиною смерті знайдених ними людей є голод.

Віктор Каудо з Центру соціальної справедливості Малінді сказав телеканалу Citizen TV: "Великий хрест на місці поховання означає, що там поховано понад п'ятеро людей".