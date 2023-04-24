"Хрущов подарував Крим Україні": посол КНР сумнівається у суверенітеті держав колишнього СРСР. У Балтії та в Україні обурені

11 хвилин(и) тому

Автор фото, TF1 Info

Посол Китаю у Франції Лу Шає поставив під сумнів суверенітет країн, що вийшли з Радянського Союзу, та засумнівався у приналежності Криму Україні. Країни Балтії, Україна та Франція виступили з різкими заявами, що засуджують таку позицію китайського дипломата.

Виступаючи в ефірі новинного телеканалу LCI, Лу Шає сказав, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки "немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни".

Щодо Криму, української території, яку Росія анексувала ще у 2014 році, він сказав: "Це залежить від того, як ви сприймаєте це питання. Існує історія. Крим від самого початку належав Росії. Це Хрущов подарував Крим Україні за часів Радянського Союзу".

Китайський дипломат також закликав припинити "суперечки" щодо пострадянських кордонів.

У суботу міністерство закордонних справ Франції заявило, що "з тривогою взяло до уваги" ці висловлювання, попросивши Китай прояснити його позицію.

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії різко засудили заяву китайського посла.

Очільник естонського МЗС Маргус Тсахкна назвав заяви дипломата "сумними" та незрозумілими. Естонське зовнішньополітичне відомство також планує викликати посла Китаю у Таллінні. "Наша мета - дати зрозуміти, що такі погляди неприйнятні, а Естонія - суверенна держава", - сказав Тсахкна.

За словами міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, заява китайського посла - одна з причин, через які країни Балтії не довіряють Китаю "посередництво у встановленні миру в Україні".

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав висловлювання посла "абсолютно неприйнятними". "Ми очікуємо пояснень від китайської сторони та повного спростування цієї заяви", - заявив Рінкевичс.

"Очевидні проблеми з географією"

Посол України у Франції Вадим Омельченко, своєю чергою, заявив, що у посла КНР або "є очевидні проблеми з географією", або його заява суперечить позиції офіційного Пекіна "про зусилля щодо встановлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей й принципів Статуту ООН".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Еммануель Макрон і Сі Цзіньпін під час військового параду в центрі Пекіна

Про ці зусилля йшлося й у спільній декларації Китаю та Франції, опублікованій за підсумками візиту французького президента Еммануеля Макрона до Пекіна на початку квітня. У ній сторони зобов'язалися "підтримувати усі зусилля з відновлення миру в Україні".

Реакція Києва теж не змусила себе чекати.

"Усі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. Крім, до речі, Росії, яка обманним шляхом посіла місце в РБ ООН, - написав у твіттері радник керівника Офісу українського президента Михайло Подоляк. - Дивно чути від представника країни, яка педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму". Хочете бути великим політичним гравцем - не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів".

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