Чи воював син речника Путіна у складі "Вагнера" в Україні

34 хвилин(и) тому

Автор фото, RT screenshot Підпис до фото, Микола Пєсков, також відомий як Микола Чоулз, працював журналістом RT

33-річний син речника Кремля Дмитра Пєскова заявив, що майже пів року служив у ПВК "Вагнера" в Україні.

Микола Пєсков сказав, що "це був мій обов'язок... Я не міг сидіти осторонь, дивлячись, як туди їдуть друзі та інші".

Його батько це підтвердив, але відмовився повідомити більше деталей, повідомляє російський сайт РБК.

Водночас багато користувачів соцмереж у Росії сумніваються, чи справді Микола Пєсков воював на війні.

ВВС не змогла перевірити заяву Миколи Пєскова про те, що він служив у "Вагнері", чиї війська місяцями ведуть інтенсивні бої в східному українському місті Бахмут.

Мало хто з представників російської еліти вирішує йти на війну - багато хто виїхав за кордон, щоб уникнути призову в регулярну армію.

Микола Пєсков також відомий як Микола Чоулз, він вільно розмовляє англійською мовою, кілька років жив у Лондоні. Працював кореспондентом російського державного мовника RT.

І він, і його батько перебувають під санкціями США.

В інтерв'ю прокремлівській щоденній газеті "Комсомольская правда" він сказав, що приєднатися до "Вагнера" він вирішив сам, але не знав, як це зробити, тому йому довелось звернутися по допомогу до батька, який розповів йому, що робити.

Він сказав, що використовував фальшиве посвідчення особи, щоб його товариші-"вагнерівці" не дізналися про його зв'язки з Кремлем. Він не розкрив це вигадане ім'я в інтерв'ю, тому що, за його словами, йому може знадобитися використати його знову.

Микола Пєсков не повідомив, де саме в Україні він служив.

Однак у коментарях російським ЗМІ лідер Вагнера Євген Пригожин розповів більше деталей.

За його словами, після вступу до групи з підробленими документами син Пєскова пройшов тритижневе навчання.

"Після цього, коли він поїхав у Луганськ, потрібно було розширити зведений артилерійський дивізіон, і його відправили в розрахунок "Урагану", - сказав Пригожин і додав, що він "проявив мужність і героїзм, як і всі інші".

За словами Пригожина, Дмитро Пєсков просив його взяти Миколу простим артилеристом.

Микола Пєсков розповів, що цього року отримав медаль "За хоробрість" після того, як "уся моя команда здійснила подвиг... У нас був один цікавий виліт - більше сказати не можу".

РБК процитувала Дмитра Пєскова, який заявив, що його син справді "брав участь у спеціальній воєнній операції", але додав, що не хоче більше нічого говорити з цього приводу, оскільки "це не має стосунку до його роботи".

Аналіз

Ілля Барабанов, ВВС

"До Міноборони йти я йому не порадив, оскільки він відсидівся б там у штабі, або пішов би на м'ясо", - так Євген Пригожин пояснив, чому порадив Дмитру Пєскову відправити свого сина до ПВК "Вагнер", де той після цього нібито провоював пів року.

Чи воював син Пєскова насправді, перевірити дуже складно. На відео, яке показав пропагандист Володимир Соловйов, знятий якийсь боєць у балаклаві, про якого спочатку писали, що це доброволець із Чебоксар, а машина Пєскова-молодшого порушувала правила в Москві, поки її господар нібито перебував у зоні бойових дій.

Цікаво тут й інше: поки на "дискредитацію" армії перевіряють актора Данила Козловського, чи батька Маші Москальової, яка намалювала антивоєнний малюнок, чи власника магазину в Ленінградській області, який повісив антивоєнне гасло, навряд чи хтось дискредитує армію більше, ніж засновник ПВК та речник президента. Останні, схоже, сходяться на тому, що зв'язуватися з російськими збройними силами розумній людині не варто, якщо вона не хоче загинути в черговому "м'ясному штурмі" під Вугледаром чи Авдіївкою.

На питання ж, чому російська армія є такою неефективною структурою, чому за наявності величезної кількості генералів у ній категорично бракує компетентних офіцерів середньої командної ланки, а також на питання, чим ви займалися останні вісім років, міг би відповісти і сам Євген Пригожин.

Зрештою, це ж він для своєї ПВК переманював з армії, де традиційно погано платили, найбільш компетентних та професійних офіцерів, щоб вирішувати свої комерційні завдання у Сирії, Лівії, ЦАР, Судані чи Мозамбіку. Звідки ці офіцери поверталися або "Вантажом-200", або без рук і ніг, або як мінімум із гарантованою африканською малярією.

До речі, саме за це його свого часу активно критикував нині депутат Держдуми від "Єдиної Росії", а колись голова уряду самопроголошеної "ДНР" Олександр Бородай.

Зі своїми зарплатами від 240 тисяч рублів навряд чи хтось зробив для вимивання професійних кадрів з армії більше, ніж засновник ПВК, але згадувати зараз про це було б не дуже зручно з точки зору подальшої PR-стратегії.

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Але багато хто в Росії відверто сумнівається, чи справді він воював в Україні.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ цитує очевидців, які повідомляють, що улюблений автомобіль Tesla Миколи Пєскова, на якому він зазвичай їздить сам, активно пересувався Москвою і навіть отримував штрафи у період, коли він, за його словами, служив у "Вагнері".

Канал також повідомляє, що неназвані артилеристи-"вагнерівці" повідомили, що ніхто його не бачив в районі Бахмута.

У вересні минулого року Микола Пєсков став мішенню для розіграшу в прямому ефірі на YouTube, де він, як виглядало, не дуже хотів іти в армію.

Журналіст Дмитро Нізовцев, соратник ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального, під час телефонної розмови з Миколою Пєсковим видавав себе за співробітника військкомату. У агресивній формі Нізовцев запитав його, чому він не з'явився у московський призовний пункт.