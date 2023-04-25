Байден оголосив, що буде балотуватися в президенти США 2024 року

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Joe Biden via Reuters

Президент США Джо Байден підтвердив, що знову балотуватиметься на посаду президента у 2024 році. Про це він оголосив у промовідео до передвиборчої кампанії.

У трихвилинному відео, яке починається з одного слова - Свобода - 46 президент США Байден стверджує, що одними з найважливіших питань на виборах у 2024 році право на аборти, захист демократії, виборчі права та система соціального захисту будуть.

Він каже, що виборці постануть перед вибором: залишити наступному поколінню "більше чи менше свободи" і "більше чи менше прав".

"Кожне покоління американців стикалося з моментом, коли їм доводилося захищати демократію, відстоювати наші особисті свободи, наше право голосу та наші громадянські права. Це - наш момент", - каже він.

Згадуючи своє передвиборче послання 2020 року про те, що американці "борються за душу" своєї нації, він представляє свій слоган 2024 року: "Давайте закінчимо роботу".

Це оголошення не стало несподіванкою - протягом кількох місяців Байден давав зрозуміти, що має намір балотуватися знову.

Водночас останні опитування показують, що його рішення балотуватися не має широкої підтримки. Опитування NBC News, проведене минулими вихідними, показало, що 70% американців і трохи більше половини демократів вважають, що йому не варто балотуватися знову.

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс також буде балотуватися на другий термін у цій ролі.

Щонайменше двоє інших кандидатів офіційно оголосили, що змагатимуться з Джо Байденом за право стати кандидатом від Демократичної партії на виборах 2024 року, але вони навряд чи здобудуть достатню підтримку, щоб перемогти його.

Серед них - антивакцинатор Роберт Кеннеді-молодший, племінник колишнього президента Джона Ф. Кеннеді.

Також про намір балотуватися заявила письменниця Маріанна Вільямсон - з президентських перегонів 2020 року вона вибула перед праймеріз.

Про свій намір висувати свою кандидатуру від партії в 2024 році також вже оголосили декілька республіканців. Очолює список колишній президент Дональд Трамп, який у листопаді минулого року заявив, що балотуватиметься ще раз, щоб "знову зробити Америку великою та славетною".

Колишній президент може зіткнутися з жорсткою конкуренцією з боку губернатора Флориди Рона Десантіса, який офіційно не оголосив про свою кандидатуру, але, на думку багатьох, є найбільш імовірним суперником Трампа.

Імовірним претендентом також вважають колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Нещодавно він сказав CBS News, що вирішить до червня, чи буде балотуватись.

Серед інших, хто вже заявив про свій намір взяти участь у перегонах, - Ніккі Гейлі, колишня посол США в ООН; колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон; Тім Скотт, єдиний темношкірий республіканець, який працює в Сенаті США; та індійсько-американський підприємець у сфері біотехнологій Вівек Рамасвамі.

Федеральні вибори у США зазвичай проводять у вівторок, після першого понеділка листопада.