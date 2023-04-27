Нічний обстріл Миколаєва: "Калібрами" по житлових будинках

39 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС/Миколаївська область/Facebook

Цієї ночі близько 01:20 росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву. Наразі відомо про одного загиблого, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він також повідомив, що за попередніми даними, росіяни стріляли ракетами С-300, чотири із яких влучили у будинки. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також повідомив, що містяни чули чотири гучні вибухи, і що частина міста залишилася без світла.

Проте вранці керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону уточнила, що "атака була здійснена ракетами типу "Калібр".

А речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що росіяни запустили ракети з Чорного моря.

"Вночі ворог атакував Миколаїв "Калібрами" з акваторії Чорного моря. 4 ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення", - повідомив Назаров у телеграмі.

Він також зазначив, що "зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення - очевидний факт терору мирного населення".

Про те, що російські удари восокоточною зброєю по житлових будинках свідчать терористичний характер війни з боку росіян написав і президент Зеленський у телеграм:

"Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни - терор і знищення українців та всього українського. Вночі Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами "Калібр", запущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку".

Автор фото, ДСНС/Миколаївська область/Facebook

У ДСНС також повідомляють, що ракетами та їхніми уламками зруйновані та пошкоджені житлові будинки та історична будівля. Після ударів там почалися пожежі.

Наразі відомо про 23 поранених, серед яких дитина. Пожежі вже загасили, але рятувальні роботи тривають.

Для того, аби деблокувати тіло загиблого з-під завалів, рятувальникам довелося задіювати спеціальний підрозділ.