Папа Римський приїхав до Орбана говорити про війну в Україні

Нік Торп

BBC News, Будапешт

4 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Папа Римський Франциск прибув до Угорщини з триденним пастирським візитом - це його перша повноцінна поїздка до країни відтоді, як він став папою 10 років тому.

Від візиту до країни його зокрема стримувала жорстка антимігрантська позиція прем'єр-міністра Віктора Орбана, адже сам 86-річний понтифік співчуває усім біженцям.

Тепер же до Угорщини його привела, не в останню чергу, війна в Україні.

Угорщина та Україна мають спільний кордон протяжністю 134 км.

Але на відміну від інших лідерів ЄС, Орбан відмовився надавати військову допомогу Києву та натомість підтримував відносини з російським президентом Володимиром Путіним.

"Це буде подорож до центру Європи, над якою продовжують віяти крижані вітри війни", - сказав папа перед візитом.

Франциск уже був у Східній Європі - у 2019 році в Румунії та у 2021 році в Словаччині. Дорогою до Словаччини він зупинився на кілька годин, щоб відправити месу в Будапешті - це був завершальний захід Міжнародного євхаристійного конгресу.

Понтифік пообіцяв повернутися, й угорська дипломатія в Римі таки допомогла домогтися цього візиту, який проурядові ЗМІ зображують як дипломатичний тріумф для Орбана і навіть шанс покласти край його міжнародній ізоляції через війну в Україні.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Угорщині вітають папу Франциска

"Папа з нами", - каже заголовок газети Magyar Nemzet, головної щоденної газети правлячої партії "Фідес".

Візит папи Римського, як ідеться у статті, демонструє схвалення як урядової так званої "політики за мир" в Україні, так і його підтримки традиційних сімейних цінностей у самій Угорщині.

"З Риму папа Франциск бачить цю несправедливу боротьбу та безглузду воєнну істерику", - йдеться у статті. Угорщина відмовилася постачати зброю Україні і не дозволила союзникам по НАТО доставляти її через повітряний простір Угорщини.

Однак у четвер командувача збройними силами Угорщини Ромулуша Русзіна-Сенді звільнили без пояснення причин. ЗМІ з посиланням на сайт розслідувань Atlatszo пишуть про те, що через авіабазу в західній Угорщині в Україну доставили французькі військові гелікоптери.

Інакше на візит Франциска дивиться Андраш Ходаш, колишній римсько-католицький священник, який нещодавно залишив священство через розбіжності у поглядах із церквою та тиск, який на нього чинили, щоб змусити його мовчати.

"Диявол криється в деталях, - сказав Ходаш BBC. - Уряд Угорщини закликає до миру за будь-яку ціну. До негайного припинення вогню, яке може закріпити наявні лінії фронту. Це контрастує зі словами Святішого Отця, що Росія повинна повернутися до старих кордонів. папа Римський визнає законне право України на оборону".

За його словами, ті самі громадські діячі, які раніше засуджували папу за міграцію, тепер зустрічають його з розпростертими обіймами. "Громадська думка, - каже він, - здається такою ж мінливою, як вітер".

Це перша закордонна поїздка папи після того, як наприкінці березня він лежав у лікарні з бронхітом. Напередодні візиту він зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який запросив його відвідати Київ.

Водночас папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні.

Зокрема він називав росіян "великим народом" і казав, що їм не притаманна жорстокість.

"Мене вражає ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, бо російський народ - це великий народ. Це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду… Я волію так думати, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - зазначав понтифік.

Також він заявляв про те, що у війні в Україні є інтереси "не лише Російської імперії, але й інших імперій", й Україна є полем битви цих інтересів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Папа Римський виступав проти війни та страждань українців - але не відвідав країну

У п'ятницю папа Франциск має зустрітися з Орбаном і президенткою Угорщини Каталін Новак, яка проводить політику заохочення сімей мати більше дітей.

Ця політика зокрема передбачає позики та виплати подружнім парам, які обіцяють мати дітей. Політика мала певний успіх, але зазнала невдачі під час пандемії.

У суботу папа Римський зустрінеться з бідними та бездомними, а також біженцями з України, Афганістану, Судану, Ірану, Іраку та Пакистану.

Угорський уряд має спеціальний офіс для підтримки християн, що зазнають переслідувань у всьому світі.

Головним конфліктом у минулому між папою Франциском і урядом Угорщини було співчуття понтифіка до біженців і шукачів притулку на противагу ворожості уряду Угорщини.

У той час як папа привіз із собою додому сирійських шукачів притулку з табору для біженців Морія на Лесбосі, Орбан побудував огорожу з колючого дроту вздовж 175-кілометрового кордону з Сербією та припустив, що всі мігранти є потенційними терористами.

Щоб потрапити до Угорщини сушею, потенційні шукачі притулку повинні отримати дозвіл на подачу заяви в посольстві Угорщини в Белграді. За даними Угорської Гельсінської групи, у 2022 році було подано 16 заявок, і з них лише чотирьох людей пустили в країну.

Водночас Угорщина була набагато привітнішою до українських біженців: дозволила 2,5 мільйонам перетнути кордони країни за минулий рік і надала підтримку близько 35 000, які вирішили залишитися.