Ковід - все? ВООЗ оголосила, що вірус перестав бути бути світовою загрозою

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Коронавірус змусив весь світ вдягти маски на кілька років

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що Covid-19 більше не становить "глобальної небезпеки".

Це оголошення ВООЗ зробила через понад три роки після того, як поширення вірусу призвело до глобальної пандемії.

За даними ВООЗ, станом на 24 квітня 2023 року тижнева кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу становила 3500, тоді як на піку пандемії зареєстрована смертність сягала 100 000 осіб на тиждень у січні 2021 року.

Автор фото, Getty Images

Одним із переломних моментів пандемії коронавірусу стала розробка вакцин та вакцинація населення, - це дозволило запобігти смертям та важчому перебігу хвороби мільйонів людей.

Автор фото, Getty Images

Як заявив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, під час пандемії коронавірусу померли щонайменше 7 млн людей. Втім, він додав, що реальна кількість смертей може бути утричі більшою, ніж офіційні підрахунки, і становить близько 20 млн людей.

"Вчора надзвичайний комітет зібрався 15-й раз і порадив оголосити про завершення надзвичайної ситуації (пов'язаної із Covid-19). Я дослухався до цієї пропозиції. Відтак із великою надією я проголошую, що Covid-19, як глобальна загроза в галузі охорони здоров'я, завершена", - заявив очільник ВООЗ.

Автор фото, Getty Images

Проте він також зазначив, що вірус і надалі залишається серйозною загрозою, і, якщо ситуація зміниться і небезпека повернеться, ВООЗ може знову оголосили про найвищий рівень небезпеки.

Вперше у зв'язку з поширенням коронавірусу вона це зробила у січні 2020 року.

"Найгірше, що тепер може зробити будь-яка країна, це використати новини, аби ослабити пильність, відмовитися від систем, що були збудовані (для подолання епідемії), та надіслати месидж громадянам, що ковід це щось таке, про що не варто турбуватися", - застеріг голова ВООЗ.

Автор фото, Getty Images

Як нагадав ще один представник ВООЗ, доктор Майк Райян, "пройшли десятки років, перш ніж остаточно зник вірус, що спричинив пандемію 1918 року (так звана "іспанка").