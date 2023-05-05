Босів ІТ-гігантів викликали в Білий дім: говорили про ризики ШІ

1 година тому

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Білий дім запросив керівників провідних технологічних компаній, щоб застерегти про ризики, що можуть принести людям розвиток технологій на основі штучного інтелекту (ШІ).

На зустріч із президентом США прийшли керівник Google Сундар Пічай, Сатья Наделла із Microsoft та Сем Альтман із OpenAI, компанії, що розробила популярний чат-бот ChatGPT.

На зустрічі представники адміністрації американського президента дали зрозуміти, що незабаром у галузі розробок, пов'язаних зі ШІ, буде запроваджене державне регулювання.

А керівникам компаній, які працюють в галузі ШІ, порадили "упевнитися у безпечності їхніх продуктів" для громадськості.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила після зустрічі, що нові технології можуть становити ризик для безпеки, приватності та громадянських свобод, хоча й мають потенціал до покращення життя.

А тому приватні компанії, які працюють над розвитком технологій ШІ, мають "етичну, моральну та юридичну відповідальність за свої продукти", заявила вона.

Як розповів журналістам після зустрічі Сем Альтман, щодо регуляцій погляди керівників ІТ-компаній та Білого дому "на здивування виявилися дуже подібними".

Заклики до обережності із ШІ лунають як від політиків, так і від найвідоміших персоналій зі світу ІТ.

Цього тижня Джеффрі Гінтон, якого вважають "хрещеним батьком" штучного інтелекту, заявив, що залишає Google, попередивши про дедалі більші небезпеки, пов'язані з розвитком цієї технології.

В інтерв'ю ВВС він назвав деякі із небезпек, пов'язаних зі ШІ, "досить страшними".

А у березні цього року Ілон Маск, засновник Apple Стів Возняк та група інших експертів ШІ та лідерів ІТ-галузі оприлюднили відкритого листа із закликом до піврічної паузи в розробленні систем, потужніших за GPT-4. Автори листа посилаються на потенційні ризики таких розробок для суспільства й людства.

Є побоювання, що ШІ може надто швидко залишити без роботи багатьох людей, а чати на кшталт ChatGPT та Bard можуть поширювати неточну інформацію або дезінформацію, порушувати авторське право, генерувати фейки як у аудіо, так і у відеоформаті.

Втім, є й ті, хто як Білл Гейтс вважають, що у разі, як розробки, пов'язані зі ШІ будуть поставлені на паузу, "виклики не будуть розв'язані".