Умань, Київ, Дніпро і Українка. Кількість жертв масованого ракетного удару Росії по Україні зростає

1 година тому

Автор фото, МВС Підпис до фото, Найбільше жертв нічної атаки - в Умані Черкаської області

Близько 4 ранку 28 квітня Росія вперше за понад 50 днів завдала по Україні масованого ракетного удару. Загалом внаслідок ударів відомо про руйнування та жертви на Черкащині, Дніпропетровщині та Київщині. Станом на 9 ранку, 12 людей загинули.

З 23 крилатих ракет Х-101/Х-555 сили повітряної оборони знищили 21 ракету, повідомив головнокомандувач Валерій Залужний.

Над Києвом збили 11 крилатих ракет та два безпілотники, уламки одного з них пошкодили дорожнє покриття в Оболонському районі, повідомляє голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку "російським терором" та пообіцяв справедливу відповідь.

"Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності", - заявив він.

Трагедія в Умані

Автор фото, Національна поліція

Найбільше жертв від нічної атаки в Умані Черкаської області. Станом на 10 ранку, відомо про 10 загиблих та дев'ятьох людей в лікарні.

Рятувальники дістали з-під завалів 17 людей.

Але завали ще розбирають, тож жертв може бути більше.

Автор фото, МВС

"Унаслідок ракетного удару по Умані пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинки. В одному з них знищено цілий під'їзд. Під завалами залишаються люди", - написав Зеленський.

За даними голови місцевої ОВА Ігоря Табурця, було два влучання у житловий будинок та складські будівлі.

Автор фото, Національна поліція

Судячи з оприлюднених фото і відео, постраждала дев'ятиповерхівка. Частина будинку зруйнована, від влучання його охопила пожежа.

"У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені", - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Місто Умань ще жодного разу не мало таких великих руйнувань, останнього разу ракети тут падали навесні 2022 року.

Удар по Дніпру

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

Над Дніпропетровською областю сили української ППО збили сім крилатих ракет. Але є й влучання.

За даними місцевої влади, зруйнований приватний будинок, загинула дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Ще троє людей постраждали - двоє з них в лікарні.

У самому Дніпрі було влучання в будівлю приватного підприємства, пожежу, що виникла, вже загасили.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

Також полум'я охопило 400 кв. м будівельної бази в Дніпрі. Її локалізували, постраждала 70-річна жінка.

Київщина

Автор фото, Київська ОВА

Хоча столиця практично не постраждала, внаслідок падіння уламків ракет, є влучання в багатоповерховий будинок в містечку Українка в Київській області, поранення отримала 13-річна дівчинка.

Автор фото, Київська ОВА