Керівник ВВС Річард Шарп пішов у відставку. Як з цим пов'язаний Борис Джонсон
Голова ради керуючих корпорації ВВС пішов у відставку після того, як незалежне розслідування показало, що він не згадав про потенційний конфлікт інтересів під час співбесід на свою посаду і цим порушив кодекс призначень на публічні посади.
У січні британські газети з'ясували, що Шарп допоміг Борису Джонсону, який тоді займав посаду прем'єр-міністра Великої Британії, забезпечити гарантії для позики в 800 тисяч фунтів стерлінгів. А за кілька тижнів після цього прем'єр Джонсон рекомендував Шарпа на посаду в британській мовній корпорації.
Автор доповіді з підсумками розслідування, адвокат Адам Хеппінстал, підтвердив, що в процесі призначення на посаду в ВВС Шарп справді не розкрив належним чином інформацію про свої зв'язки з колишнім прем'єр-міністром.
Оголошуючи свою відставку, Шарп зазначив, що порушення правил було "ненавмисним і несуттєвим", але він вирішив залишити свою посаду на користь ВВС, щоб не викликати сумніву в її незалежності.
У січні, відповідаючи на критику, Річард Шарп пояснював, що в ситуації, що склалася, на його думку, не було конфлікту інтересів: забезпечуючи гарантії для позики Джонсону він, за його словами, просто допоміг одним людям знайти інших, тоді ще не обіймаючи посади в корпорації.