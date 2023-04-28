Керівник ВВС Річард Шарп пішов у відставку. Як з цим пов'язаний Борис Джонсон

51 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Річарда Шарпа було призначено головою ради керуючих ВВС в лютому 2021 року. На посаду його рекомендував Борис Джонсон

Голова ради керуючих корпорації ВВС пішов у відставку після того, як незалежне розслідування показало, що він не згадав про потенційний конфлікт інтересів під час співбесід на свою посаду і цим порушив кодекс призначень на публічні посади.

У січні британські газети з'ясували, що Шарп допоміг Борису Джонсону, який тоді займав посаду прем'єр-міністра Великої Британії, забезпечити гарантії для позики в 800 тисяч фунтів стерлінгів. А за кілька тижнів після цього прем'єр Джонсон рекомендував Шарпа на посаду в британській мовній корпорації.

Автор доповіді з підсумками розслідування, адвокат Адам Хеппінстал, підтвердив, що в процесі призначення на посаду в ВВС Шарп справді не розкрив належним чином інформацію про свої зв'язки з колишнім прем'єр-міністром.

Оголошуючи свою відставку, Шарп зазначив, що порушення правил було "ненавмисним і несуттєвим", але він вирішив залишити свою посаду на користь ВВС, щоб не викликати сумніву в її незалежності.