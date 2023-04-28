"Один під'їзд просто склався, всюди кричали люди". Очевидці про ракетний удар по Умані

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

"В цьому будинку жив мій однокласник з батьком, вже їх немає. Однокласниця щойно приїхала. Її теж вже немає, всі загинули", - каже В'ячеслав Безкровний, мешканець Умані, який жив поряд з дев'ятиповерхівкою, в яку на світанку 28 квітня прилетіла російська ракета.

Будинок В'ячеслава стоїть за 50 метрів від місця прильоту. В момент вибуху вони з дружиною і чотирирічною донькою спали вдома.

"Ми підірвалися, дитину сховали в туалет між основних стін, за вікном все було в диму, нічого не було видно. Коли трохи стихло, спустився вниз - частини сусіднього будинку не було, один під'їзд просто склався. Всюди кричали люди, все горіло, було повно побитих машин, наша машина теж була побита", - пригадує він.

28 квітня о 4 ранку вперше за 50 днів Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Українська влада повідомила, що РФ випустила 23 крилатих ракети Х-101/Х-555, з яких 21 вдалося збити.

Постраждали місто Українка на Київщині та Дніпропетровщина. Але удар в містечку Умань Черкаської області виявився найбільш смертоносним.

"Діти, яких неможливо впізнати"

Автор фото, Офіс президента

Ракета пошкодила близько 10 багатоповерхівок, найбільше постраждала дев'ятиповерхівка, куди було пряме влучання.

Удар знищив цілий під'їзд панельки радянських часів, будинок охопила пожежа. Очевидці розповідають, що в будівлях по периметру вибило вікна, пошкоджені стіни.

Станом на 13.00 повідомляли про 15 загиблих та дев'ятеро поранених людей з будинку, на який прийшовся головний удар. В тому числі загинули двоє дітей.

"Діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома…, - написав в твіттері президент Володимир Зеленський. - Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не лишилося".

Автор фото, офіс президента

Ймовірно, кількість жертв ще не остаточна, їх може бути значно більше. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який вже вранці прибув на місце трагедії, повідомив, що в під'їзді проживали 109 людей, було 46 квартир, з них 27 повністю знищені.

Міноборони Росії поки що ніяк не прокоментувала удар і вбивство людей. У телеграм-каналі міноборони РФ близько 9 ранку опублікували пост зі словами - "влучно у ціль".

Президент Володимир Зеленський назвав атаку "російським терором" та пообіцяв справедливу відповідь.

"Російський терор переможемо лише спільно - зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для російських вбивць.", - заявив він.

"Люди приголомшені"

Автор фото, офіс президента

З початку повномасштабного вторгнення це перший прямий удар по житлових кварталах в Умані та перша трагедія такого масштабу тут, каже місцевий підприємець та волонтер Роман Гурочкін.

Він живе недалеко від місця удару, каже, що чув близько 4-4.30 ранку повітряну тривогу та те, що українська авіація піднялася в небо.

"А потім вибухи і поштовхи, пішла вібрація, стало ясно, що це удари по землі, через хвилин 15 почали знайомі в телеграм писати", - згадує він.

"Коли їдеш містом і дивишся на обличчя людей, усі вони приголомшені - водії, пасажири, пішоходи. Людей зачепила ця ситуація, по всьому місту запах гару в повітрі, місто ж невеличке - може 10-12 км по діагоналі", - каже Роман.

Автор фото, Reuters

Зараз на місці вибуху розбирають завали, сюди стягнули техніку та людей з сусідніх міст. Завали допомагають розбирати волонтери, багато речей приносять для постраждалих, каже уманець Анатолій.

Його квартира в сусідньому будинку, вікна виходять просто на зруйнований під'їзд. В його власній квартирі уламки вибили вікно на балконі, пошкодили стіни.

"Ми тут не ночували, ми з початку війни переїхали в село поблизу, бо в місті є об'єкти, які можуть зацікавити русню, і ми боялись", - каже він.

"Коли приїхав сюди, побачив, що тут будинок розвалений, частина кутова складена повністю, все горіло, все в диму. Людей діставали з пожежними машинами, з драбинами з усіх сторін. На восьмому поверсі загинув знайомий", - розповідає Анатолій.

Люди налякані, додає він, особливо діти: "Це дуже страшно".