Під Бахмутом бої на дистанції 50 м, "дорога життя" не перерізана - ЗСУ

1 година тому

Автор фото, Генеральний штаб ЗСУ

На Бахмутському та Мар'їнському напрямках бої із росіянами подекуди відбуваються на дистанціях до 50 метрів. "Дорога життя" на Бахмут, куди доставляють ліки, продукти, вивозять поранених, не перерізана. Про це повідомляють українські військові.

Росіяни вже декілька тижнів говорять про захоплення "дороги життя" на Бахмут і про постійні обстріли цього шляху. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі ZN.UA розповів, що це не так.

"Насправді все інакше. Так, там (на дорозі - Ред.) дійсно складно, адже їхні спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим сил спеціальних операцій, артилеристам, сили оборони не дають росіянам "обрізати" нашу логістику", - каже Череватий.

Він повідомив, що працюють інженери, спеціалісти з логістики, які прокладають нові шляхи. Тому все це в комплексі дозволяє доставляти в Бахмут зброю, медикаменти, їжу, боєприпаси, а також забирати поранених.

"Тривають важкі бої, але немає ніякої паніки чи неконтрольованості. Ситуація повністю контролюється Генштабом, плюс ми бачимо всі наміри противника та упереджуємо їх вогнем. Все це в комплексі дозволяє тримати Бахмут далі", - додає Череватий.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Речник Нацгвардії Руслан Музичук розповів, що протягом тижня лінія фронту майже не рухалася. Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Основні зусилля росіян, за його словами, зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Маріїнському районах. Епіцентрами боїв є саме Мар'їнський та Бахмутський напрямки.

За його словами, на цих напрямках зосереджено найбільше штурмових дій ворога, а вуличні бої тривають на мінімальних дистанціях.

"…бойові зіткнення іноді відбуваються на відстанях менш ніж 100, менш ніж 50 метрів...", - зазначив речник Нацгвардії.

Музичук додав, що через такий близький контакт з противником українські військові змушені діяти "досить швидко".

"Що стосується Куп'янського та Лиманського напрямку, то останнім часом на цій ділянці ворог застосовує не так багато штурмових дій..., але це та ділянка, де найбільше застосовується артилерія, де тривають обстріли з артилерійських систем", - повідомив він.

ВВС не може оперативно перевірити заяви офіційних осіб.

Тим часом експерти Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи останні заяви засновника ПВК "Вагнера" Євген Пригожина, зазначають, що він побоюється контрнаступу українських військових у Бахмуті.

В ISW кажуть, що Пригожин вважає вразливими російські позиції в Бахмуті.

Запеклі бої за Бахмут точаться з літа 2022 року, напередодні український генштаб повідомляв, що ЗСУ продовжують тримати оборону, а російські сили продовжують наступ.