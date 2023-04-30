Документи про атомну субмарину знайшли у туалеті у британському пабі. Як вони там опинились?

1 година тому

Автор фото, PA Media

Військово-морський флот Великої Британії розслідує витік документів. У пабі на півночі Англії знайшли конфіденційні документи з описом підводного човна HMS Anson - одного з флагманів британського флоту.

Людина, яка знайшла документи, поділилася своєю знахідкою не з військовими, а з таблоїдом The Sun.

Джерело газети розповіло, що їх знайшли на підлозі туалету у пабі в місті Барроу-ін-Фернесс, у графстві Камбрія.

Повідомлення газет прокоментували представники флоту, які пояснили, що йдеться про кілька сторінок. Там є інструкція для тих, хто служить або працює на підводному човні. Ці документи не є секретними, але мають гриф "для службового користування - з обмеженим доступом".

"Це загальні навчальні документи, в яких немає секретної інформації. Однак, ми вкрай серйозно ставимося до питань безпеки та проведемо розслідування", - запевнив представник флоту.

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97-метровий HMS Anson є атомним підводним човном типу Astute. Його конструюють на корабельній компанії BAE Systems, яка розташована в місті Барроу-ін-Фернесс.

Човен важить 7800 тон і є п'ятим за рахунком підводним човном Astute, що надійшов на озброєння до британського флоту.

Міністерство оборони Великої Британії називає субмарини типу Astute найбільшими і найпотужнішими багатоцільовими підводним човнами, які колись були у флоті. Вони здатні обігнути земну кулю, не спливаючи на поверхню.

Судно, описане у знайдених у пабі документах, зараз перебуває на морській військовій базі у місті Клайд у Шотландії.

За словами джерела газети Sun, вечір, коли в пабі знайшли документи, був людним і жвавим. Там було багато людей, які працювали на корабельній - і військові, і цивільні. Документи могли потрапити до рук будь-кому.

"Добре, що їх не знайшов якийсь глибоко законспірований російський шпигун", - зазначило джерело.

Це далеко не перший випадок, коли у громадських місцях у Великій Британії знаходяться офіційні документи різного ступеня секретності.