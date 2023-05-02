Met Gala 2023: зірки вшанували пам'ять модельєра Карла Лагерфельда

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Співак Lil Nas X (справжнє ім'я Монтеро Ламар Гілл) прийшов на бал практично оголеним: у вбранні зі срібної фарби та перлів

У Нью-Йорку відбувся черговий благодійний бал Met Gala, на який знаменитості традиційно приходять в екстравагантному вбранні. Цього разу його головним мотивом була творчість покійного модельєра Карла Лагерфельда.

Лагерфельд, який помер у 2019 році у віці 85 років, був відомий любов'ю до чорно-білого вбрання, перлів та високих комірців. Обираючи образи, гості брали це до уваги.

Гості Met Gala також віддали шану знаменитій кішці Лагерфельда Шупетт - щонайменше два учасники балу прийшли в костюмах, присвячених цій тварині.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Актор Джаред Лето в образі кішки Лагерфельда

На благодійний бал запросили близько 400 гостей. Квиток на цей захід коштує 50 тисяч доларів, а ціна на столик стартує з 300 тисяч доларів.

Ведучими балу цього разу були тенісист Роджер Федерер, співачка Дуа Ліпа, акторка Пенелопа Круз, а також письменниця, акторка й продюсерка Мікаела Коел. Крім того, серед ведучих була головна редакторка журналу Vogue Анна Вінтур.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Іспанська акторка Пенелопа Круз

Дві зірки - супермодель Карлі Клос та тенісистка Серена Вільямс - скористалися балом, щоб публічно оголосити про свою вагітність.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американська модель Анок Яй

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Модель Емілі Ратаковскі

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Головна редакторка Vogue Анна Вінтур та актор Білл Наї

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ще одна знаменитість, яка прийшла у костюмі кішки: співачка Doja Cat (з відповідним псевдонімом)

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американська реп-виконавиця, авторка пісень Cardi B

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Модельєр Джорджина Чапман

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Співачка й акторка Жанель Моне