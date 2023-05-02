Met Gala 2023: зірки вшанували пам'ять модельєра Карла Лагерфельда
У Нью-Йорку відбувся черговий благодійний бал Met Gala, на який знаменитості традиційно приходять в екстравагантному вбранні. Цього разу його головним мотивом була творчість покійного модельєра Карла Лагерфельда.
Лагерфельд, який помер у 2019 році у віці 85 років, був відомий любов'ю до чорно-білого вбрання, перлів та високих комірців. Обираючи образи, гості брали це до уваги.
Гості Met Gala також віддали шану знаменитій кішці Лагерфельда Шупетт - щонайменше два учасники балу прийшли в костюмах, присвячених цій тварині.
На благодійний бал запросили близько 400 гостей. Квиток на цей захід коштує 50 тисяч доларів, а ціна на столик стартує з 300 тисяч доларів.
Ведучими балу цього разу були тенісист Роджер Федерер, співачка Дуа Ліпа, акторка Пенелопа Круз, а також письменниця, акторка й продюсерка Мікаела Коел. Крім того, серед ведучих була головна редакторка журналу Vogue Анна Вінтур.
Дві зірки - супермодель Карлі Клос та тенісистка Серена Вільямс - скористалися балом, щоб публічно оголосити про свою вагітність.