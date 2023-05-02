США розсекретили нові дані про втрати РФ у війні: що в них нового

1 година тому

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Українська артилерія у Бахмуті, листопад 2022 року

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив з посиланням на розсекречені дані американської розвідки, що на війні в Україні за останні п'ять місяців загинуло понад 20 тисяч російських військових, а ще 80 тисяч отримали поранення.

За його словами, значна частина цих втрат припадає на битву за Бахмут, а половина загиблих з грудня 2022 року були найманцями ПВК "Вагнер", що воюють в районі цього міста на Донеччині.

За оцінками Кірбі, наступальна операція Росії на Донбасі закінчилась провалом. "Спроба Росії здійснити наступ на Донбасі переважно через Бахмут провалилась", - заявив представник Білого дому.

"Ціна цих спроб, особливо у Бахмуті, була просто неймовірно високою", - сказав Кірбі. Він заявив, що в результаті Росія "виснажила свої військові запаси та збройні сили" - при тому, що "обстріли та бої у Бахмуті тривали задовго до грудня".

"Але за нашими підрахунками, тільки з грудня кількість втрат Росії становила понад 100 тисяч осіб, у тому числі понад 20 тисяч убитими, - заявив представник Ради національної безпеки США. - Майже половина [загиблих] - "вагнерівці", більшість з яких були російськими ув'язненими, яких кинули на битву в Бахмуті без достатнього бойового досвіду, бойової підготовки, бойового командування та будь-якої подоби організаційного й командного порядку".

При цьому назвати американську оцінку українських втрат Кірбі відмовився: "вони тут жертви, Росія - агресор", цитує його AFP. За словами чиновника, Білий дім не оприлюднюватиме інформацію, яка ускладнить становище України та її армії.

У секретних документах Пентагону, які нещодавно потрапили в пресу, було вказано, що станом на 1 березня загальні втрати Росії на війні вбитими оцінювалися від 35 тис. до 43,5 тис., а України - 16 тис. -17 тисяч. Правдивість цих документів остаточно не підтверджена.

Директор російської програми в Центрі військово-морського аналізу США Майкл Кофман припускає у своєму твіттері, що російські втрати, про які говорить Кірбі - це "верхній поріг спектра оцінок", а його нижній поріг, ймовірно, становить близько 80-85% від названої Білий домом цифри.

Довга битва за Бахмут

Битва за Бахмут - місто, де до війни мешкало близько 70 тис. людей, триває вже кілька місяців, протягом яких російським силам вдалося взяти місто у напівоточення й завоювати значну частину міських кварталів. У місті точаться кровопролитні вуличні бої, багато будинків зруйновані.

Автор фото, AFP via Getty Images Підпис до фото, Значна частина Бахмута вже зруйнована

При цьому оточити українські війська в Бахмуті Росія так і не змогла - вони, як і раніше, мають можливість возити сюди поповнення й боєприпаси, хоча дорога, якою здійснюється постачання бахмутського угруповання, прострілюється.

Протягом останніх місяців деякі західні експерти ставили під сумнів рішення українського керівництва всіма силами утримувати Бахмут. Скептики заявляли, що ЗСУ витрачає в цьому районі цінні боєприпаси та живу силу, які можуть знадобитись під час очікуваного контрнаступу.

Проте українська влада наполягає, що Бахмут важливо утримувати, оскільки захоплення міста може відкрити можливість для російського наступу на інші міста Донбасу, що перебувають під контролем України, зокрема, Слов'янськ та Краматорськ.

Крім того, частина західних оглядачів вважають, що Україні вигідно якнайдовше продовжувати битву за Бахмут, оскільки армія РФ втрачає тут свої найбільш боєздатні частини та техніку, а кількість цих втрат перевищує українські. Крім того, в цей район стягнули значні російські сили, які могли б використати для захисту чи наступу на інших напрямках, важливіших зі стратегічної точки зору.

За оцінкою Кірбі, "спроби Росії наступати [в районі Бахмута] обернулися проти неї після кількох місяців боїв та неймовірно великих втрат".

Які ще є оцінки?

Дати незалежну оцінку російських втрат у районі Бахмута дуже складно. Однак український генеральний штаб та західні експерти постійно оцінюють російські втрати на цій ділянці у тисячі людей.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не приховував тяжких втрат своїх бійців; на цвинтарях "Вагнера" у різних куточках Росії вже сотні могил, причому там ховають, як випливає з матеріалів ЗМІ, тих загиблих, чиїх родичів компанія не знайшла.

Послатися на офіційну статистику також неможливо: Росія востаннє називала кількість загиблих у вересні. Тоді міністр оборони Сергій Шойгу повідомив про 5 937 загиблих під час війни в Україні. Вже тоді ця цифра виглядала заниженою; його слова також могли стосуватись лише військовослужбовців Міноборони, тоді як у війні брали участь й інші силові відомства та неофіційні формування.

Російська служба ВВС разом з партнерами підраховує загиблих, чиї імена стали відомі з відкритих джерел. Останні дані такого підрахунку публікували 28 квітня: тоді було відомо 21 700 імен. З них 2 200 припадало на добровольців та 1 312 - на ПВК. Усі ці цифри вочевидь не відображають загальної кількості загиблих.

В Україні неодноразово заявляли, що росіяни зазнали великих втрат під час спроби захопити Бахмут.