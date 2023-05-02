"Уявіть, що з ним може зробити Путін". Творець штучного інтелекту попередив про його небезпеку

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гінтон попередив про "кошмарний сценарій" можливого використання ШІ

Джеффрі Гінтон, якого вважають хрещеним батьком штучного інтелекту (ШІ), заявив, що залишає Google, попередивши про дедалі більші небезпеки, пов'язані з розвитком цієї технології.

Гінтон зазначив, що наслідки застосування чат-ботів зі штучним інтелектом можуть бути "доволі страшними".

"Зараз вони не розумніші за нас, наскільки я можу судити. Але гадаю, скоро вони стануть такими", - зазначив Гінтон. За його словами, враховуючи темпи прогресу, ситуація може змінюватися досить швидко, тому людям "треба потурбуватися про це".

У заяві для New York Times 75-річний фахівець заявив, що тепер жалкує про свою роботу, маючи на увазі свій внесок у розвиток технології, що лежить в основі чат-ботів із ШІ.

Новаторські дослідження Гінтона в галузі нейронних мереж проклали шлях для сучасних систем штучного інтелекту, таких як ChatGPT.

При цьому Гінтон заявив ВВС, що чат-бот може незабаром перевершити рівень інформації, що зберігається в людському мозку.

"Зараз ми бачимо, що такі системи, як GPT-4, значно перевершують людину за обсягом загальних знань. Що стосується мислення - воно ще не настільки розвинене, але ШІ вже цілком здатен робити прості висновки. І враховуючи темпи прогресу, ми очікуємо, що ШІ розвиватиметься досить швидко. Тож нам час потурбуватися про це", - сказав науковець.

Джеффрі Гінтон також висловив тривогу стосовно того, що технології штучного інтелекту можуть спробувати використати для здійснення "поганих вчинків".

"Це просто найгірший, кошмарний варіант розвитку подій. Ви можете уявити, що, наприклад, якийсь поганий діяч (термін, що означає учасника будь-якого процесу, який ненадійний і схильний до непередбачуваної поведінки. - Ред.) на кшталт президента Росії Володимира Путіна вирішить наділити роботів здатністю самостійно створювати собі підцілі (невеликі завдання, необхідні для досягнення основної мети. - Ред.). Зрештою ШІ може вирішити, що йому потрібно більше влади", - попередив науковець.

Джеффрі Гінтон пішов з посади головного наукового співробітника Google через вік: у грудні 2022-го йому виповнилося 75 років.

При цьому він наголосив, що не хоче критикувати Google, і що технологічний гігант поводиться "дуже відповідально".

Реакція Google

Головний науковий співробітник Google Джефф Дін опублікував заяву, в якій високо оцінив внесок Гінтона у компанію за останнє десятиліття. Він підтвердив зобов'язання Google зберігати відповідальність у своєму підході до штучного інтелекту та його принципів.