Tinder, популярний додаток для побачень, йде з Росії

25 хвилин(и) тому

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Tinder, який називають найпопулярнішим додатком для знайомств у світі, йде з Росії.

Через більш ніж рік після повномасштабного російського вторгнення в Україну компанія-власник додатків Tinder та Hinge оголосила, що припинить працювати в Росії.

Match Group заявила, що зараз вживає заходів із "обмеження доступу" до своїх сервісів та повністю вийде з російського ринку до 30 червня.

З початку російського вторгнення до України 24 лютого 2022 року багато великих компаній вийшли з Росії.

BBC попросила Match Group про коментар.

Американська компанія зробила заяву в своєму щорічному звіті у вівторок, зазначивши, що вона "віддана захисту прав людини"

Протягом кількох перших тижнів після вторгнення російської армії в Україні багато західних фірм оголосили про припинення бізнесу в Росії, або ж і зовсім вихід з країни.

Тиск із боку споживачів наростав, про розрив зв'язків із Росією оголосили такі гіганти як McDonald's, Coca-Cola, Starbucks та Heineken.

Match Group, яка, крім іншого, володіє ще і такими сайтами для побачень як Plenty of Fish, зробила небагато публічних заяв щодо своєї активності на російському ринку.

За даними Reuters, у березні 2022 року компанія, в якій працює понад 2700 співробітників по всьому світу, помітила негативний вплив на свій європейський бізнес.

Match Group заявляє, що Tinder є "найпопулярнішим додатком для знайомств із новими людьми" у світі.

Це виглядало "недобре"

Friends Fiduciary Corp, акціонер Match Group, заявила Reuters, що подальша присутність компанії в Росії виглядала "недобре".

"Для надійного бренду це не дуже добре - продовжувати діяльність у країні, проти глави якої висунув звинувачення Міжнародний кримінальний суд", - сказав виконавчий директор Джефф Перкінс.

Інші технологічні компанії, на кшталт Netflix та Apple, припинили свої операції в країні в 2022 році.

McDonalds недовзі підтвердив, що покидає Росію назавжди і в травні продав свої ресторани. Мережа фастфудів відкрила свій перший заклад у Росії в 1990 році, цей крок став символом послаблення напруги під час Холодної війни.