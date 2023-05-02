Самотність така ж небезпечна, як 15 цигарок на день - головний лікар США

Катрін Армстронг,

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вважається, що майже половина всіх американців колись страждали від самотності

Високопоставлений чиновник охорони здоров'я США попередив, що країна зіткнулася з епідемією самотності, яка так само небезпечна, як викурювання 15 цигарок на день.

Головний санітарний лікар Вівек Мурті опублікував поради, де закликає ставитися до соціальної ізоляції так само серйозно, як до ожиріння чи зловживання наркотиками.

Він вважає, що майже половина американців в якийсь період життя страждали від самотності.

Мурті також оприлюднив національний план відновлення соціальних зв'язків.

Самотність, як повідомляється, збільшує ризик передчасної смерті на майже 30% через такі хвороби як діабет, серцевий напад, безсоння та деменція.

Нестача соціальних зв'язків, пише лікар, також має зв'язок з нижчими успіхами в навчанні та гіршою продуктивністю на роботі.

Проблема загострилася через пандемію ковіду, що змусила багатьох людей скоротити коло свого спілкування.

Згідно з дослідженням, яке цитує лікар, коло спілкування людей звузилося на 16% між червнем 2019 року та червнем 2020-го.

Мурті закликає докласти спільних зусиль, щоб "залагодити соціальну структуру нашої нації", щоб "дестигматизувати самотність і змінити нашу культурну та політичну реакцію на неї".

Його стратегія має шість напрямків, що містять зусилля з посилення соціальної інфраструктури в спільнотах, частково за рахунок використання систем громадської охорони здоров'я.

Лікар закликає мати більше державних політик, спрямованих на зв'язок між людьми, розроблених за допомогою досліджень, щоб заповнити прогалини в даних про наслідки соціальної ізоляції.

Це також підкреслює необхідність більш прозорих даних від технологічних компаній і реформи цифрового середовища.

Поради є частиною ширших зусиль адміністрації Джо Байдена з вирішення проблеми психічного здоров'я, заявила в понеділок прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Травень є місяцем обізнаності про психічне здоров'я у США.