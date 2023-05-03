Масована атака шахедів на Київ, Дніпро і Кропивницький: що відомо

1 година тому

Автор фото, телеграм Андрія Райковича/Кіровоградська ОДА(ОВА) Підпис до фото, Пожежа на нафтобазі у Кропивницькому

Вночі 3 травня кілька регіонів України, у тому числі Київщина, зазнали чергового масованого удару Росії. Командування ЗСУ повідомило, що в ньому взяли участь 26 іранських дронів.

"Окупанти застосували до 26 ударних дронів "Shahed-136/131". Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України, знищено 21 ударний БпЛА", - написав у телеграмі командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Запускали дрони з північного напрямку — з Брянської області РФ, а також із південного - зі східного узбережжя Азовського моря.

Для збиття використали зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи в зонах повітряних командувань "Центр", "Схід" і "Південь".

Вночі 3 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. У багатьох областях працювала ППО, у Запоріжжі і Дніпрі лунали вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що вночі виявили і знищили всі дрони навколо Києва. Однак їхню кількість не назвали і не надали жодних деталей атаки на столицю.

Під удар потрапила й Дніпропетровщина. Там збили сім іранських дронів, але один — дістався цілі, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. "У Дніпрі пошкоджено адмінбудівлю Виникла пожежа. Вогонь вже загасили", — розповів Лисак. Жителі міста не постраждали.

Крім того, іранські дрони атакували нафтобазу у Кропивницькому, повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його даними, нафтобазу атакували три дрони-камікадзе, обійшлося без жертв, "ліквідація наслідків прильоту почалася відразу", інформація про ушкодження уточнюється.

Автор фото, Телеграм Андрія Куртєва Підпис до фото, Наслідки утаки по Запоріжжю

А у Запоріжжі, за інформацією місцевої влади, після нічної ракетної атаки росіян зруйновано приватний будинок, ще 40 отримали пошкодження.

Автор фото, Телеграм Андрія Куртєва Підпис до фото, Наслідки атаки по Запоріжжю

"Під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі", - повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв.

Російська сторона поки що ніяк не коментувала повідомлення про нову серію ударів по Україні.

Київ атакований втретє за останні шість днів.

Пожежа на російській нафтобазі

Тим часом у селищі Волна Краснодарського краю, поряд з Таманню, спалахнула сильна пожежа на сховищі нафтопродуктів.

Пожежа на нафтобазі почалася ще вночі 3 травня. Уже зранку в мережі публікують світлини та відео, що пожежа триває.

Полум'я видно навіть через Керченську протоку в анексованому Криму, писали місцеві пабліки.

Автор фото, Reuters

Російські ЗМІ заявили, що пожежа викликана атакою безпілотника. Про це, зокрема, написала російська державна агенція ТАСС, посилаючись на джерело в екстрених службах РФ.