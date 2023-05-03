Зниклого австралійця знайшли у череві крокодила

41 хвилин(и) тому

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Рештки австралійського чоловіка, який зник під час риболовлі з друзями, знайшли у череві крокодила.

Кевіна Дармоді востаннє бачили в суботу поблизу кемпінгу Kennedy Bend, розташованого у відомому ареалі гребінчастих крокодилів.

Після двох днів пошуків поліція знешкодила двох великих крокодилів і всередині одного з них виявила людські рештки.

Тіло поки що офіційно не ідентифікували, але поліція вважає пошук завершеним.

Кевін Дармоді був добре знайомий жителям міста Кейп-Йорк на півночі штату Квінсленд і був досвідченим рибалкою.

У понеділок поліцейські застрелили двох крокодилів завдовжки 4,1 м і 2,8 м за півтора кілометра від того місця, де востаннє бачили зниклого чоловіка.

Хоча людські рештки знайшли у череві лише однієї з рептилій, лісничі вважають, що в нападі брали участь обидва крокодили.

Друзі Дармоді не бачили сам напад, але чули його крики та гучний плескіт.

"Я кинувся туди, але нічого не знайшов, крім його капців на березі", - розповів Джон Пейті, друг Дармоді, місцевій газеті Cape York Weekly.