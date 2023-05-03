Зниклого австралійця знайшли у череві крокодила
Рештки австралійського чоловіка, який зник під час риболовлі з друзями, знайшли у череві крокодила.
Кевіна Дармоді востаннє бачили в суботу поблизу кемпінгу Kennedy Bend, розташованого у відомому ареалі гребінчастих крокодилів.
Після двох днів пошуків поліція знешкодила двох великих крокодилів і всередині одного з них виявила людські рештки.
Тіло поки що офіційно не ідентифікували, але поліція вважає пошук завершеним.
Кевін Дармоді був добре знайомий жителям міста Кейп-Йорк на півночі штату Квінсленд і був досвідченим рибалкою.
У понеділок поліцейські застрелили двох крокодилів завдовжки 4,1 м і 2,8 м за півтора кілометра від того місця, де востаннє бачили зниклого чоловіка.
Хоча людські рештки знайшли у череві лише однієї з рептилій, лісничі вважають, що в нападі брали участь обидва крокодили.
Друзі Дармоді не бачили сам напад, але чули його крики та гучний плескіт.
"Я кинувся туди, але нічого не знайшов, крім його капців на березі", - розповів Джон Пейті, друг Дармоді, місцевій газеті Cape York Weekly.
Крокодили широко поширені у північних, тропічних регіонах Австралії, але на людей вони нападають порівняно рідко: Кевін Дармоді став 13-ю їхньою жертвою за всю історію спостережень, яка почалася в 1985 році.