У школі в Белграді підліток застрелив 9 людей. Сербія шокована

18 хвилин(и) тому

Автор фото, ББЦ/Слободан Маричић Підпис до фото, Стрілянина сталася в районі Врачар, у Белграді

Учень сьомого класу відкрив стрілянину в одній зі шкіл Белграда. На цей час відомо про загибель восьми учнів та охоронця школи. Ще шестеро дітей та вчитель отримали поранення та перебувають у центрі невідкладної допомоги.

Поліцейські затримали підозрюваного - 14-річного школяра. За деякими даними, він стріляв із батьківської рушниці.

Це перший такий випадок у Сербії за кілька років: чотири роки тому сталася стрілянина у середній школі у місті Велика-Плана приблизно за 100 км від Белграда, але тоді ніхто не постраждав.

Інцидент стався близько 8 години ранку, повідомили у МВС Сербії.

"Поліція надіслала всі доступні патрулі, негайно виїхала на місце й затримала підозрюваного неповнолітнього", - йдеться у повідомленні відомства.

"Діти вибігали зі школи з криками. Прийшли батьки, в паніці. Потім я почула три постріли", - розповіла одна зі свідків події в інтерв'ю місцевому телеканалу.

Район Врачар, де розташована школа, оточений.

Автор фото, ББЦ/Слободан Маричић

Через три години після стрілянини МВС Сербії повідомило, що загинули восьмеро дітей та охоронець, ще шість учнів і вчителька отримали поранення і зараз перебувають у центрі невідкладної допомоги. У більшості - вогнепальні поранення в ділянці грудей.

Навколо школи зібрався натовп з батьків і містян, які запанікували, повідомляє кореспондент ВВС з місця подій. Кілька учнів сусідньої гімназії розповіли ВВС, що поліція не випускала їх зі школи, поки не заарештувала нападника у початковій школі.

Багато батьків плачуть і не вірять своїм очам, вони досі чекають на якусь інформацію від влади, передає наш кореспондент. Деякі з них розлючені, бо до них досі ніхто не звернувся.

"Я нічого не знаю, моя дочка не відповідає на дзвінки, а в її класі VII/2 була стрілянина. Із сином все гаразд", - сказав один з батьків репортеру ВВС перед будинком початкової школи імені Владислава Рибнікара в центральному белградському муніципалітеті Врачар.

Проблеми зі зброєю на Балканах

Інцидент викликав величезний шок у Сербії.

Попри поширене володіння зброєю, злочини, пов'язані з використанням вогнепальної зброї, - явище відносно рідкісне у Сербії, а масова стрілянина в школах - взагалі нечуване.

Один з останніх випадків шкільної стрілянини в Сербії був зафіксований у вересні 2019 року у місті Велика-Плана, приблизно за 100 кілометрів від Белграда. Чоловік прийшов на урок філософії у середній школі з автоматом.

Пролунало два постріли, ніхто не постраждав.

Після Балканських воєн 1990-х років безліч автоматів, пістолетів і гвинтівок залишилося на руках у населення.

За даними Огляду стрілецької зброї 2018 року (Small Arms Survey), громадяни регіону мають у дев'ять разів більше зброї, ніж армія та поліція, а за кількістю зброї на душу населення лідирує Сербія та Чорногорія.

Автор фото, Фонет/Велимир Илић

Автор фото, Фонет/Велимир Илић

Автор фото, Фонет/Велимир Илић