Мера Одеси Геннадія Труханова арештували. У чому суть справи

32 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Вищий антикорупційний суд взяв під варту міського голову Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Там вказують, що 4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі одеського "Краяну" - міському голові Одеси.

САП розповіла, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, тому прокурор звернувся з клопотанням про зміну запобіжного заходу - із застави на тримання під вартою (з альтернативою внести заставу).

Меру Одеси Геннадію Труханову призначили заставу у розмірі 30,2 млн грн у справі про заволодіння землею ще у жовтні 2021 року. Тоді він казав, що не має грошей на заставу.

"ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави", - йдеться у заяві.

Обвинуваченого взяли під варту в залі суду.

САП нагадала, що одеський міський голова та інші особи обвинувачуються у заволодінні коштами бюджету у сумі понад 92 млн грн через схему придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеною ціною.

Геннадій Труханов свою вину заперечує.

Жанна Безп'ятчук, BBC Україна:

Геннадій Труханов фігурує одразу в кількох кримінальних провадженнях. Те, в рамках якого ВАКС призначав 30-мільйонну заставу, є лише одним із них. І це вже третя справа, де одеському міському голові винесли підозру.

Втім, цей судовий розгляд та й зміст підозри суттєво відрізняються від усього, що було раніше.

По-перше, важлива сама інстанція судового розгляду - ВАКС у Києві. Попередню гучну справу, де Геннадій Труханов отримав підозру, розглядав Малиновський районний суд Одеси. У тій справі йдеться про купівлю міською владою Одеси адмінбудівлі заводу "Краян", на думку слідства, за завищеною ціною.

На цьому наполягають детективи НАБУ, спираючись на незалежну оцінку ринкової вартості "Краяна". Переплата могла становити 93 млн гривень. Гроші пішли на рахунок компанії "Девелопмент Еліт". Та була лише посередником у складній операції з перепродажу будівлі заводу для потреб мерії.

Одеському суду вдалося дослідити 60 томів за рекордні дев'ять місяців. Експерти визнають, що для української Феміди - це справжній турборежим.

Геннадій Труханов справно відвідував усі засідання в одеському суді. Там визнали докази прокурорів щодо можливих порушень міського голови неприпустимими.

І якби не запуск ВАКС, то справа з ініціативи прокурорів САП мала б помандрувати в Одеський апеляційний суд.

ВАКС реанімував це розслідування, маючи повноваження апеляційної інстанції щодо рішень судів першої інстанції. Втім, до цього ВАКС усе ніяк не вдавалося провести підготовче засідання щодо "Краяна" через неявку адвокатів Труханова.

По-друге, до історії з "Краяном" додалися нові масштабні епізоди, щодо яких офіс генпрокурора зміг винести нову підозру. Як наслідок, суд обрав запобіжний захід на її основі.

Тепер ідеться не лише про можливі розтрату бюджетних коштів, неправдиве декларування статків чи зловживання службовим становищем, як у попередніх версіях слідства.

Детективи НАБУ та прокурори САП заявляють про те, що мають достатні докази незаконного заволодіння землею в Одесі. Й нібито відповідні оборудки здійснювало ціле злочинне угруповання.

В ньому-то начебто й брав участь чинний міський голова разом із топ-чиновниками та обласним прокурором.

За версією НАБУ, вони могли отримувати незаконні доходи за передачу суперфіцій (тобто права на забудову землі), що належить територіальній громаді.

Одеса - це місто, де впродовж останніх п'яти-семи років до російського вторгнення розгорілися "війни забудовників".

А негативні наслідки від них відчувають на собі мешканці міста. Це й хаотична, щільна забудова приморських ділянок, і зношеність інфраструктури, що не встигає за темпами будівництва елітних ЖК, і погіршення екології.

У Геннадія Труханова - давній конфлікт з одним із найбільших одеських забудовників Kadorr Group Аднана Ківана. Впродовж років вони обмінювалися взаємними публічними звинуваченнями. Натомість самого Геннадія Труханова пов'язують з будівельною компанією "Будова". У відкритих реєстрах її кінцевими власниками вказані Дмитро Дімарський, Олег Глушанков, Борис Родін.

Сам міський голова Одеси заперечує свої зв'язки з будівельним бізнесом.

Він запевняє: критикує саме згаданого забудовника за руйнування санаторіїв.

Нинішня справа у ВАКС може стати не лише спробою розслідувати ті чи інші дії конкретних чиновників, але й з'ясувати правду про одеську забудову. Як насправді розподіляється цей ринок, яку роль відіграє міська влада та які наслідки це має для бюджету міста й держави.

Поміж іншого, можуть стати відомими нові факти про вплив на місто бізнесмена Володимира Галантерника. За даними НАБУ, з-поміж 10 членів сформованого та активного злочинного угруповання називають і його.

Геннадій Труханов заперечує зв'язки з Галантерником. Каже, що вже чотири роки навіть не спілкувався з ним.

Справа про землю

Геннадій Труханов - один з підозрюваних у незаконному заволодінні землею в Одесі та легалізації незаконно отриманих доходів.

6 жовтня 2021 року НАБУ повідомило, що Геннадію Труханову та ще трьом чиновникам Одеської міськради вручили підозри у зловживанні службовим становищем та участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси й пізніше легалізувала отримані доходи.

А всього у справі 16 підозрюваних.

"10 із них є учасниками злочинної організації, решта - співучасники вчинення інших злочинів", - кажуть в НАБУ.

Геннадія Труханова назвають не керівником угруповання, а одним з його фігурантів.

Загалом схема "одеської" злочинної групи, за обвинуваченнями, висунутими НАБУ, виглядає так:

керівник організації;

мер Одеси;

голова постійної Комісії з питань комунальної власності Одеської міської Ради (ОМР);

голова земельної комісії ОМР;

керівник Юридичного департаменту ОМР;

керівник департаменту комунальної власності ОМР;

заступник керівника департаменту комунальної власності ОМР;

троє осіб, які виконували функції фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасників злочинної організації.

У співучасті звинувачують заступника мера, ексголову одного з комунальних підприємств, експрокурора Одеської області, власників компанії-забудовниці та її топменджерів.

"Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн", - відзначають у Національному антикорупційному бюро України.

Керівник злочинної організації, твердить НАБУ, наразі перебуває за межами України.

Геннадій Труханов наполягає, що фактів, які б підтвердили його вину, немає.

"Ні контактів, ні участі, ні списків - нічого немає. Про що ми говоримо?" - наполягав він під час минулого засідання суду.