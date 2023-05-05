Українське ППО збило над центром Києва "Байрактар". Що це було

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У четвер ввечері над Києвом Військово-повітряні сили України збили власний ударний БпЛА Bayraktar TB2, який, за їхніми словами, втратив управління.

У соцмережах широко поширювали відео зі спробами збити БпЛА. Коли безпілотник нарешті збили, можна було почути крики "Ура!", але згодом виявилося, що він - український.

У повідомленні військових йдеться, що БпЛА втратив управління під час планового польоту в Київській області — попередньо, через технічну несправність.

Вибухи тривали приблизно 15-20 хвилин, коли протиповітряна оборона намагалася збити його в районі офісу президента.

Очільник Адміністрації президента України Андрій Єрмак спочатку заявив, що це був збитий безпілотник супротивника.

Але згодом військові визнали, що це був український БпЛА, який знищили, щоб уникнути "небажаних наслідків".

"Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Ймовірно, йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", - зауважили Повітряні сили.

Жертв і постраждалих в результаті падіння безпілотника немає, додали військові.

Тим часом начальник КМВА Серій Попко повідомив, що ввечері 4 травня сили ППО під час повітряної тривоги збили над Києвом ще один безпілотник - ворожий.

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об'єкт був збитий", — розповів він.

Водночас мер Києва Віталій Кличко проінформував, що у Солом'янському районі після вибухів спалахнула пожежа. За його словами, імовірно, загоряння спричинили уламки збитого дрона.

Згодом він уточнив, що рятувальники локалізують пожежу у 4-поверховій будівлі. Постраждалих немає.

На запитання ВВС, чи могли збити два безпілотники - один над центром, а інший в Солом'янському районі, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заперечив.

"Ні не два збили. Небо може обманювати візуально по відстанях", - додав він ВВС.

Юрій Ігнат розповів, що візуально в небі людям могло здаватись, що нібито він над будинком летить, а насправді - це за 5 ким, чи навіть більше. Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що небо дає оманливе уявлення про повітряні цілі.

Інцидент стався після того, як Росія звинуватила Україну в завданні безпілотного удару по Кремлю 3 травня з метою вбивства президента Володимира Путіна, якого в той момент в будівлі не було.

У четвер речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що за ймовірною атакою на Кремль "безсумнівно" стоять США, не надавши при цьому жодних доказів.

У відповідь представник Білого дому Джон Кірбі назвав звинувачення Москви "безглуздим твердженням".